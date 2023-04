Rozhodl zápas se Vsetínem, druhý den půjde učit. ‚Nebyla jiná možnost,‘ smál se obránce Zlína Novotný

Zlínský hokejista Martin Novotný je defenzivní obránce, který dal dosud v celé prvoligové sezoně jediný gól. Právě on se ale nakonec stal tím, kdo rozhodl o tom, že si zlínští hokejisté zahrají baráž o postupu do extraligy. V šestém finále se Vsetínem totiž v páté minutě prodloužení zakončil přečíslení a po výhře 3:2 odstartoval postupové oslavy. Zlín 7:56 11. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Novotný | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Večer rozhodl v prodloužení finále první hokejové ligy, druhý den po obědě povede ve škole jako učitel hodinu tělocviku.

Takový program teď zažívá zlínský hokejista Martin Novotný, který gólem ukončil finálovou sérii se Vsetínem a poslal Berany do baráže o účast v extralize.

„Ne, já bych nebyl v nabídce. Nebyl bych vůbec v nabídce té sázkovky. Čekal jsem, jestli mi to přistane na hokejce, nebo ne. Pak už nebyla jiná možnost, než to dát nahoru a dopadlo to pro nás dobře,“ odpovídal pro Radiožurnál Sport zlínský hokejista Martin Novotný s úsměvem na otázku, jestli by si sám na sebe vsadil jako na autora rozhodující branky prvoligového finále se Vsetínem.

Nakonec ale právě on skutečně rozhodl a mohl si vychutnat převzetí poháru pro šampiony druhé nejvyšší soutěže. Při oslavách se přitom Novotný musel trochu krotit - vedle hokeje totiž na částečný úvazek učí ve škole tělocvik.

„Jdu na sedmou hodinu, ta bude ve 13.40. Asi nic extra, dáme si, co je v plánu a od neděle pokračujeme dál,“ nečeká Novotný, že učení bude den po postupu do baráže jiné než jindy.

Od sestupu k postupu

Zlínský obránce byl u loňského sestupu z nejvyšší soutěže i dlouhého trápení v aktuálním ročníku. Od neděle čeká Zlín baráž s Kladnem, které jako poslední tým extraligy víc než měsíc čekalo na soupeře, zatímco Zlín absolvoval tři série play-off.

„Nevíme, co od toho ani čekat, protože Kladno mělo dlouhou pauzu a trénovali. My můžeme podle mě jen překvapit,“ říká před baráží s Kladnem zlínský hokejista, nečekaný hrdina prvoligového finále se Vsetínem, které nakonec Zlín ovládl 4:2 na zápasy.

Martin Novotný rozhoduje! pic.twitter.com/zBiRzQmyDz — PSG Berani Zlín (@hokejzlin) April 10, 2023