Hokejista Ševc skončil v Liberci a zamířil k rivalovi. V Boleslavi bude hlavně předávat zkušenosti

Titul, dvakrát extraligové stříbro a v poslední sezoně post nejproduktivnějšího defenzivního hráče týmu. Tím vším se za čtyřleté působení v sestavě hokejistů Liberce může pochlubit obránce Martin Ševc. Pod Ještědem už ale své statistiky nerozšíří, na jeho zkušenosti budou v nadcházejícím extraligovém ročníku spoléhat v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav 14:59 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Martin Ševc (vpravo) | Zdroj: Reuters

Martin Ševc patřil k oporám liberecké defenzivy. Navíc po jeho boku hokejově vyzráli třeba Radim Šimek nebo Filip Pyrochta. Teď si bude zvykat na jiné prostředí. Loučení pod Ještědem prý pro něj jednoduché nebylo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejový obránce Martin Ševc po čtyřech letech opustil Liberec. Více v reportáži Pavla Petra

„Strávil jsem tam přece jen čtyři krásné roky. Celá organizace se za ty roky někam posunula a podle mě patří mezi nejlepší v republice. Pro mě bylo nejtěžší odejít z té party, která se vytvořila, i když hráči přichází a odchází, tak to jádro zůstává pořád stejné. Kluci mi budou chybět, ale rozhodl jsem se hlavně z rodinných důvodů, abych se dostal blíž k domovu,“ řekl Radiožurnálu Ševc.

Bydlí totiž v Nymburce a cesta do Mladé Boleslavi je tak pro něj podstatně kratší. Pravdou ovšem je, že v Liberci měl od trenéra Filipa Pešána v tomto směru jisté úlevy.

„Člověk jezdil čtyři roky sám, i když musím říct, že minulý rok mi Filip dával docela velké úlevy. I proto jsem to dal, protože o konci jsem uvažoval už před minulou sezonou. Ale přesvědčil mě, dostal jsem víc volna, takže jsem to zvládnul a ve svém věku jsem dostal i další chuť do hokeje,“ vysvětlil sedmatřicetiletý bek.

Hokej má výhodu, v boxu by mě s nadváhou přizabili, řekl Jágr po vydařené premiéře Číst článek

Jenže mezi oběma kluby panuje rivalita, především u fanoušků. „Nikdy jsem to tak nebral, ani když jsem byl v Liberci. Myslím si, že je to opravdu spíš mezi fanoušky, protože jsou města blízko sebe. Hráči se prolínají, v Boleslavi je spoustu kluků, kteří prošli Libercem, a opačně. Mezi hráči to není takové,“ myslí si bývalý reprezentant.

Pro Liberec přitom právě Středočeši rozhodně nebyli oblíbeným protivníkem. „Podle toho, co mají v názvu, jsem je vnímal vyloženě jako bruslaře. Navíc od té změny, která v Boleslavi v půlce sezony proběhla, jsme říkali, že to byli letci. I série v play-off, kterou jsme s nimi sehráli, byla vyrovnaná a fyzicky náročná,“ uvedl Ševc.

V případě Mladé Boleslavi ho oslovila vize vedení, včetně nového sportovního ředitele a odchovance klubu Radima Vrbaty. Stejně jako na severu Čech by po jeho boku měli hokejově růst mladší hráči.

„Také jsem se učil po boku Tomáše Kaberleho, který mi moc pomohl. A když jsou ti kluci vnímaví a mají to v sobě, tak z nich pak mohou být výborní hráči,“ řekl obránce už v novém extraligovém působišti.