Tendenční kauza, reaguje vedení Techniky na uniklou nahrávku. Stloukal zůstane koučem dorostenců

Uniklá nahrávka proslovu hokejového trenéra Martina Stloukala vyvolala velké debaty, kouče dorosteneckého týmu Techniky Brno ale místo stát nebude. Vedení klubu v pondělí zveřejnilo na oficiálním webu stanovisko, v němž se za svého trenéra postavilo. Brno 19:53 15. června 2020

„Martin Stloukal je nadále ve funkci hlavního trenéra extraligového mužstva dorostu. S trenérem byl proveden pohovor, ve kterém byl upozorněn na nevhodnost některých používaných metafor v nahrávce,“ stojí v prohlášení, pod nímž jsou podepsaní předseda klubu Pavel Kubica a místopředseda Richard Němec.

Brněnský klub svolal na pondělí trenérskou radu, na které byl přítomný i sám Stloukal.

„Klub si nadále stojí za tím, že se jedná o tendenční kauzu s cílem poškodit dobrou práci našeho klubu. Především forma a rychlost předávání nahrávky mediím je zarážející,“ doplnili zástupci Techniky.

‚Byla to nadsázka‘

Na nahrávce, kterou zveřejnil v pátek server Sport.cz, Stloukal vulgárně kritizuje fyzický stav mladých hokejistů, ve kterém se po koronavirové pauze vrátili zpět. Diskuze na sociálních sítích však rozvířily především věty, ve kterých se trenér zmiňuje o způsobu životosprávy svých svěřenců.

„O smaženým žrádle se ani nebudeme bavit. Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch špinavejch, nebo něco takovýho. Nebo pizzu! No to ani náhodou, hošánci! Jestli uvidím pizzu, tak ho nakopnu do pr*ele, že vylítne před zimák,“ rozčílil se Stloukal v nahrávce.

Sám trenér odmítá, že by svůj výstup před náctiletými hokejisty přehnal. Podle svých slov se jen snažil dostat hráče zpět do kondice a připravit je na týmový cíl zachránit extraligu dorostu, jak uvedl v rozhovoru pro server iSport.cz.

Ostrá slova o čínských psech a kebabech pak označil za nadsázku. „Já rasista nejsem, nikdy jsem jím nebyl. Když jsem zmínil čínské bistro, aby tam kluci nechodili kvůli těm přejetým psům, krysám a tak dál, je to přece nadsázka, to snad každý ví. Schválně to zlehčíte, aby se ti kluci taky trochu zasmáli,“ řekl Stloukal v rozhovoru.