Splněný sen. Vymění bronzový Matěj Blümel Dynamo Pardubice za některý tým z NHL?

Hokejový útočník Matěj Blümel má za sebou dlouhou, ale úspěšnou sezonu. Svými výkony si vysloužil nominaci na mistrovství světa, kde pomohl k zisku bronzové medaile. A na šampionátu ve Finsku zaujal i skauty z NHL, minimálně tři kluby projevily o tohoto dvaadvacetiletého hráče zájem. Pardubice 11:11 5. června 2022

Mladý útočník prožívá sezónu snů. „Na začátku bych nečekal, že to takhle může dopadnout. Začal jsem spíš dole a prokopával se nahoru. A to, že to takhle dopadlo, beru jako ocenění mé práce,“ řekl Blümel.

Kde vzal hokejista dostatek sil na absolvování základní části, letní přípravy, play-off, celé přípravy s národním týmem a na samotné mistrovství světa?

„Taky jsem se divil, kde jsem tu energii vzal. Po špatném play-off se to v nároďáku všechno otočilo a já byl plný energie a síly. Prostě to bylo super. Ale je pravda, že teď už toho mám opravdu plné zuby.“

NHL je zatím sen

Hokejistu teď čekají tři nebo čtyři týdny dovolené. Co bude dál, zajímá nejen fanoušky Dynama, ale i samotného Blümela. Případný podpis smlouvy v NHL zatím považuje za sen.

„Doufám, že třeba v horizontu dvou týdnů bude rozhodnuto,“ dodává. Vedení pardubického klubu by mladému hráči v přestupu nebránilo a bez problémů by ho do NHL uvolnilo. „Je to skvělé gesto,“ usmívá se Blümel.

Celý rozhovor s bronzovým medailistou z mistrovství světa Matějem Blümelem si můžete poslechnout v audiozáznamu.