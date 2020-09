‚Bylo by zajímavé, potkat pana Jágra na střídačce.‘ Za Kladno válí šestnáctiletý talent Šapovaliv

Jágr, Pastrňák, Hertl a další. To jsou jména hokejových talentů, kteří se dokázali prosadit ve světovém hokeji a na českých zimních stadionech teď roste možná další.

„Mým snem je podívat se do NHL a zahrát si tam zápas. Teď se ale soustředím tady na sezonu,“ říká vytáhlý 189 cm vysoký centr kladenských Rytířů Matyáš Šapovaliv.

Na ledě tohohle mladíka nemůžete přehlédnout a to rozhodně ne proto, že povinně hraje s drátěným košíkem přes obličej.

V šestnácti letech naskočil do seniorského týmu a ve druhé nejvyšší soutěži si na ledě dovolí parádní kousky. Kličkuje, střílí, přihrává a nebojí se ani tvrdé hry u mantinelu.

„Tvrdost je znát, to je největší skok z juniorského hokeje. Během letní přípravy jsem se extrémně silově posunul a myslím, že každým zápasem si na to tempo zvykám. Snad se to bude jen zlepšovat,“ říká hokejový talent.

Vzhlíží k legendám

K tomu, aby se Matyáš stále zlepšoval, má v Kladně ideální podmínky. Jen těžko by hledal v jiné kabině věhlasnější spoluhráče. S Tomášem Plekancem už odehrál čtyři zápasy a moc se těší, až do hry naskočí i Jaromír Jágr.

„Bude to zajímavý, že bysme se s panem Jágrem potkali na střídačce. Zatím jsem se mu neodvážil tykat,“ říká šestnáctiletý Matyáš, který chová k majiteli Rytířů patřičnou úctu.

Dalo by se tak čekat, že právě tihle dva budou pro Matyáše hokejovými vzory, tenhle přemýšlivý mladík se ale dívá spíš do zahraničí a prokazuje velmi dobrý vkus

„V poslední době se mi strašně líbí Elias Peterson, ale když jsem začínal, tak to byl Pavel Dacjuk,“ umívá se Matyáš Šapovaliv.

Mimochodem v týmu dospělých debutoval v 16 letech a 7 měsících, tedy zhruba ve stejném věku jako Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, Michael Frolík nebo Jakubu Voráček.