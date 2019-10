Vrstvy plechu, stuha z gumotextilie, nýty. Pořadatelé představili medaile na juniorské mistrovství světa

Tři sady medailí pro nejúspěšnější mužstva světového šampionátu v ledním hokeji do dvaceti let v Ostravě a Třinci musí vyrobit šperkař, architekt a designér Oldřich Sládek. S prací je zatím v polovině. Každý z devíti set kusů odlitých a vyřezaných kusů musí vzít do ruky a pak vyklepává nýtky. Třinec 19:41 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tři sady medailí pro nejúspěšnější mužstva světového šampionátu v ledním hokeji do dvaceti let v Ostravě a Třinci musí vyrobit šperkař, architekt a designér Oldřich Sládek | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Inspiroval jsem se hlavně Třincem a Ostravou, kdy jsem chtěl, aby měly toho ducha nýtovaných staveb, protože jsem i architekt. Celkově je tam 15 částí a medaile samotná má šest vrstev ocelového plechu, mezi které je vložená stuha – je z gumotextilie – a pak všechny díly jsou snýtované dohromady, aby to tvořilo dojem nýtovaných staveb,“ řekl Radiožurnálu autor medailí Oldřich Sládek, který vymýšlel už medaile pro seniorský šampionát v roce 2015.

Hokejisté do 20 let už ví, jak budou vypadat medaile, o které se bude na přelomu roku hrát na mistrovství světa v Ostravě a Třinci.

O kousek dál seděl trenér české reprezentační dvacítky Václav Varaďa. Podíval se, ale dotknout se jich z pověrčivosti nechtěl. I focení odmítl. „Jsou krásné, ale i kdyby vypadaly sebehůř, tak bych jednu z nich chtěl. Uděláme pro to všechno,“ popsal Varaďa.

Jenže česká juniorská reprezentace čeká na medaile od roku 2005, kdy přivezla ze šampionátu bronz. „To, že jsme měli silnou generaci na přelomu tisíciletí, je skvělé a medaile jsme si zasloužili. Věřím tomu, že nás čekají zase plodnější sezony než doposud. Týmy třeba máme silné, ale ve finálním kroku nějakým způsobem klopýtneme. Přál bych si, abychom se toho vyvarovali a konečně dosáhli nějakého úspěchu,“ dodal Varaďa.

Členem posledního týmu, který v roce 2005 získal bronz, byl i třinecký dnes čtyřiatřicetiletý útočník Petr Vrána. A když minulý týden kvůli zranění trénoval s juniorských košíkem, zároveň klubový trenér Varaďa ho hned chtěl nominovat na juniorský šampionát.

„Trochu jsme se smáli. Takový junioři už nejsou, dělal jsem si srandu. Ale trochu jsem zavzpomínal. Je to zvláštní, ale hodně to utíká, je to strašně dlouhá doba, co jsme to urvali. Bylo by pěkné, kdyby se to klukům tady u nás v regionu, doma před rodiči povedlo vyhrát nebo udělat nějaký úspěch,“ přál juniorům Vrána. Ani Petr Vrána tehdy před 15 lety nečekal, že juniorské čekání na medaili bude tak dlouhé.

Architekt Ondřej Sládek kompletaci každé medaile věnuje hodinu až hodinu a půl. To čeští hokejisté budou muset na přelomu roku v Ostravě a Třinci věnovat jejich zisku ještě o poznání více času.