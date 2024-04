‚Měly jsme víc respektu, než bylo nutné.‘ Mlýnková vidí za prohrou 0:5 s Kanadou nezkušenost Češek

České hokejistky na loňském mistrovství světa skončily třetí za Kanadou a vítěznými Američankami. Na letošním šampionátu Češky zatím zjišťují, že se k zámořským favoritům o moc nepřiblížily. O víkendu totiž v americké Utice prohrály nejdříve s domácími 0:6 a včera před půlnocí našeho času i s Kanaďankami 0:5.

Zbytečně moc respektu

Favorizované Kanaďanky měly výbornou úvodní třetinu, vedly už po dvou minutách a sedmi sekundách, na střely vyhrály první dvacetiminutovku 18:2 a na góly celkem 3:0. A útočnice Natálie Mlýnková po utkání přiznala, že měly k soupeřkám více respektu, než bylo nutné.

„Je to těžké, Kanaďanky na nás vlétly od začátku. Myslím, že jsme měly trochu víc respektu, než jsme měly mít. Oslabení nás trošku sundalo dolů a pak už jsme jenom bojovaly a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Byl to teprve druhý zápas, co jsme s nimi hrály, takže pro nás je to velice dobrá škola a potřebujeme hrát víc takových zápasů,“ zhodnotila Mlýnková průběh utkání.

České hokejisty nakonec prohrály 0:5. Reprezentační kapitánka a obránkyně Aneta Tejralová, která hraje ženskou NHL za Ottawu, pak mimo jiné mluvila o fyzické hře Kanaďanek.

Silový hokej Kanaďanek

„Ony jsou z ligy zvyklé na to hrát do těla, tam je víc povolené. Ale pro nás dobře, já jsem jenom pro, aby ženský hokej byl víc fyzický,“ pochvalovala si Tejralová silovou hru.

A look at the standings after day 5️⃣ #womensworlds pic.twitter.com/kDoiA2Nuwl — IIHF (@IIHFHockey) April 8, 2024

České hokejistky zatím s bilancí jedné výhry a dvou proher zůstávají na třetím místě elitní skupiny. Poslední zápas ve skupině je čeká v úterý proti Švýcarsku. A pokud s ním neprohrají, tak určitě půjdou do play-off ze třetí příčky. Pak by narazily na nejlepší tým ze druhé skupiny, kterým je zatím Švédsko.

Na šampionátu je celkem deset družstev rozdělených do dvou skupin podle výkonnosti. Češky se díky úspěchům z poslední doby dostaly mezi tu lepší pětici, která má jisté čtvrtfinále.

Mistrovství světa 2024, které na lvice čeká v dubnu, zná rozpis své skupinové fáze! ⏳ Češky se postupně utkají proti Finsku, USA, Kanadě a Švýcarsku.



: https://t.co/bSq4f68WAS#narodnitymzen #ceskyhokej pic.twitter.com/rJc9Sy1HT0 — Hokejový nároďák žen (@narodnitymzen) November 16, 2023