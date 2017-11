Michael Frolík rozhodl gólem v prodloužení o výhře Calgary nad Philadelphií 5:4. Voráček dvakrát asistoval

Calgary Flames si odváží z Philadelphie dva body za výhru v prodloužení, přičemž to s nimi ještě po první třetině nevypadalo dobře, prohrávali totiž 1:3. Poté však zavelel k obratu Sean Monahan, který vstřelil hattrick a dovedl zápas do prodloužení, ve kterém rozhodl český útočník Michael Frolík. Jeho spoluhráč Jaromír Jágr nebodoval. Za domácí si připsal dvě asistence Jakub Voráček.

Frolík ukončil utkání v druhé minutě prodloužení po brejku svou první střelou v zápase. Devětadvacetiletý kladenský rodák skóroval počtvrté v sezoně a byl vyhlášen druhou hvězdou duelu. Hrdinou zápasu byl jeho spoluhráč Sean Monahan, jenž mezi 27. a 35. minutou zaznamenal první hattrick v kariéře.

V duelu se představil v roli čárového rozhodčího Libor Suchánek a připsal si po čtvrtečním utkání New York Islanders - Carolina druhý start v NHL.

V sestavě domácích Flyers chyběl obránce Radko Gudas, jenž byl v předchozím duelu proti Winnipegu vyloučen do konce zápasu.

“After the first, we said ‘This isn’t good enough.’ ... it was a good win.” - Michael Frolik pic.twitter.com/565uhssRCF