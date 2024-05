Birner ukončil hokejovou kariéru, v Liberci zůstane jako skaut. ‚Těším se na to,‘ říká bývalý útočník

Je mistrem české i finské extraligy a ve čtvrtek oznámil konec své bohaté kariéry. Kapitán Liberce Michal Birner se tak rozhodl ve 38 letech. V severočeském klubu zůstane, nově bude šéfem skautingu. Jak uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál, o svém rozhodnutí skončit s hokejem dlouho přemýšlel. Liberec 18:16 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Birner v dresu Liberce | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: CNC / Profimedia

„Prostě to tělo za tolik sezon, co jsem odehrál, tak je obouchané a nechtěl jsem už podstupovat další sezony pod nějakou extrémní bolestí, jako jsem to měl letos. Mám dvě malé děti a chci tady být hlavně pro ně, chci si s nimi užívat, co je baví, a nebýt nějakým způsobem omezovaný v normálním životě,“ přiblížil důvody spojené s rozhodnutím ukončit kariéru Michal Birner.

Za své největší úspěchy považuje oba tituly – finský v Turku z roku 2010 a ten o šest let později v dresu Liberce.

„Každý byl úplně jiný. Ve Finsku to byla úplná bomba, tím že nás pasovali, že budeme hrát 13., 14. místo. Nakonec jsme v základní části skončili šestí a udělali jsme z toho titul. Tady ten titul je malinko jiná story. Samozřejmě nikdo nevěděl, když jsme sem přišli, jak dobrý ten tým bude. Ale po té přípravě a po prvních deseti, dvanácti zápasech jsme viděli, že tady ta kvalita je extrémní,“ popsal.

„Nebáli jsme se o tom mluvit, chtěli jsme to, celou sezonu jsme si za tím šli. Z klubového hlediska to byl asi nejlepší tým, v jakém jsem kdy hrál,“ vzpomíná na liberecký mistrovský tým z roku 2016 Birner.

Zahrál si také na olympijských hrách nebo v Kontinentální lize. Ze svých hokejových snů si ale přeci jen něco nesplnil.

„Můj cíl byl vždycky NHL, ale mezi 20., 25. rokem jsem nebyl úplně takový profesionál, jako jsem byl potom a tam mi malinko ujel vlak. Stala se mi nějaká těžší zranění, což mě malinko zabrzdilo. A to je možná jediná věc, která mě mrzí. Nebudu říkat, že toho lituju, ale prostě jsem nedosáhl toho cíle, toho snu, který jsem vždycky měl,“ zhodnotil bývalý útočník.

V organizaci libereckých Bílých Tygrů zůstane, nově na pozici klubového skauta. Úzce spolupracovat bude s hlavním trenérem Filipem Pešánem.

„Budu mít na starosti nějaký skauting a být po ruce Filipovi. Filip je hlavně kouč, je to fantastický kouč a jsou chvíle, kdy toho má kolem hokeje spoustu. Takže malinko mu pomoci, aby se mu ulevilo,“ uvedl.

„Samozřejmě, já jsem vždycky byl ambiciózní člověk a mám nějaké osobní ambice i v téhle hokejové sféře. Ale vím, že to bude strašně dlouhý proces a já se teď hlavně chci učit od těch lidí, co už v tom jsou dlouho. Bude toho spousta a těším se na to, i když vím, že to bude úplně něco jiného a nejspíš ještě mnohem víc časově náročnějšího, než to bylo doposud,“ tuší Birner po oficiálním ukončení hokejové kariéry.