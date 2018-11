Hokejista Michal Birner se vrací do Liberce, ve Švýcarsku z osobních důvodů skončil

„Michalův příchod je další ze série návratů velmi kvalitních hráčů ze zahraničního angažmá, za což jsme velice rádi. S takovým hráčem získáváme další kvalitu v útočných řadách a nedocenitelné zkušenosti z mezinárodního hokeje,“ řekl kouč Liberce Filip Pešán.

Švýcarský klub na internetových stránkách uvedl, že Birner požádal o rozvázání smlouvy z osobních důvodů, původně byl platný do konce sezony.

„Ve Fribourgu chtěli, abych zůstal. Já měl ale svoje důvody, o kterých nechci mluvit. S vedením jsme to probrali. Pochopili mě. Rozešli jsme se velice přátelsky, na úrovni, za což bych chtěl všem ze švýcarského klubu poděkovat," vysvětlil Birner serveru hokej.cz.

„S dalším posílením týmu už jsme nepočítali a já jsem velmi rád, že majitel klubu našel cestu, jak umožnit tak výrazné posile návrat do našeho kádru,“ okomentoval to Pešán. Birnerova smlouva v Liberci je aktuálně do konce sezony, ale klub se chystá jednat o jejím prodloužení.

Do Fribourgu přišel Birner po krátkém působení v Čeljabinsku v KHL. V české extralize nastupoval v sezoně 2015/16 za Liberec a získal s ním mistrovský titul. Předtím měl na kontě v domácí nejvyšší soutěži jediný duel za mateřskou Slavii z ročníku 2003/04.

Ve Švýcarsku zaznamenal v 94 zápasech 79 bodů, v letošním ročníku ho ale trápilo zranění kolena a z devíti zápasů má pouze tři asistence.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 21. 11. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 20 11 1 2 6 69:53 37 2. Třinec 20 11 1 2 6 58:44 37 3. Vítkovice 20 11 1 2 6 50:44 37 4. Mountfield HK 21 9 3 2 7 55:50 35 5. Sparta 21 8 4 1 8 62:59 33 6. Kometa Brno 19 8 3 2 6 50:48 32 7. Litvínov 21 9 2 0 10 49:52 31 8. Zlín 20 9 1 1 9 57:54 30 9. Olomouc 19 9 0 2 8 44:51 29 10. Plzeň 18 6 3 3 6 50:40 27 11. K. Vary 20 8 1 1 10 57:54 27 12. Mladá Boleslav 20 9 0 0 11 47:53 27 13. Dynamo 20 5 2 2 11 46:69 21 14. Chomutov 19 4 0 2 13 41:64 14