Hokejová Sparta představila posilu z NHL, do extraligy se vrací obránce Kempný

Dvaatřicetiletý Kempný se do extraligy vrací po sedmi letech, v sezoně 2014/15 hrál za Kometu Brno. Odchovanec Hodonína následně odešel do KHL, po sezoně v Omsku zamířil do NHL.

V elitní kanadsko-americké soutěži postupně oblékal dresy Chicaga a Washingtonu, hrál i v nižší AHL.

„O příchod Michala jsme stáli už od léta, kdy jsme byli domluvení v případě, že by mu nevyšlo angažmá v NHL. Jsme moc rádi, že jsme zůstali dál jeho první volbou. Je to obrovská posila do naší defenzivy,“ uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka na klubovém webu.

V červenci bronzový medailista z letošního mistrovství světa podepsal v týmu loňského nováčka NHL Seattlu roční jednocestnou smlouvu na 750 000 dolarů.

V přípravě na nový ročník odehrál jen úvodní zápas, v němž podle listu The Seattle Times utrpěl nespecifikované zranění. Klub jej poslal na farmu, kde Kempný absolvoval dva zápasy, v nichž dal jeden gól. Pak se domluvil na ukončení kontraktu a vrátil se do Česka.

„Hrozně se mi líbí, že Sparta je tým s nejvyššími ambicemi. Úspěchu podřídíme vše, aby se nám povedlo to, co všichni chceme. A to je vyhrát titul. Na celou tu cestu se moc těším,“ řekl Kempný, jenž by dres Pražanů měl poprvé obléct příští týden ve středu v zápase proti Vítkovicím.

