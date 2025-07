Kunc před odletem do zámoří piluje v Olomouci fyzičku i angličtinu. Co mu radil brankář Dostál?

Pro Kunce půjde o první zahraniční štaci. „Bude to nová zkušenost. Po fyzické stránce se na to připravuju, jak nejlíp můžu,“ říká. Zatím vše řeší přes agenta a čeká ho i cesta na americkou ambasádu kvůli vízům.

Je pravděpodobné, že své působení za oceánem začne v Arizoně, kde sídlí farmářský tým Utahu. I proto vše okolo nového klubu na dálku sleduje.

„Sleduju na instagramu, co se tam děje,“ dodává. Rady ohledně přesunu do Ameriky sbírá i od známých, například od brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu. „Říkal mi, že si to mám hlavně užít a vzít to do správných rukou,“ vzpomíná Kunc.

Letní přípravu zatím tráví v Olomouci, kde se připravuje s týmem až do konce srpna. V kabině Hanáků letos častěji zní angličtina – klub totiž angažoval několik cizinců.

„Mně se to líbí, tak na tom pracuju. Něco si ještě pamatuju ze školy, ale doučování z angličtiny samozřejmě mám a ještě budu mít,“ usmívá se Kunc.

Jaké vybavení si připravuje na NHL? Co konkrétně ho čeká před odletem do USA? Jak ho motivují slova jeho bývalých spoluhráčů? Poslechněte si celý rozhovor.