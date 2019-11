Řepík: Jsem rád, že nám to šlape a že vyhráváme. Chceme si připravit dobrou pozici před play-off

Loni touto dobou ve Spartě převládaly rozpaky z angažmá tehdy nového trenéra Uweho Kruppa, letos se stejným koučem na lavičce vyhráli sparťané patnáctý ze šestnácti zápasů a vedou extraligu. V neděli získali body v Mladé Boleslavi, kde vyhráli 1:0 po nájezdech, a střelcem vítězného se po utkání bavil redaktor Radiožurnálu Marek Augustin. Rozhovor Mladá Boleslav 22:48 24. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Řepík | Foto: HC Sparta Praha

Ze šatny ještě slyšíme hudbu, oslavuje se vítězný zápas. Jak se teď chodí do kabiny, když tým vyhraje patnáctý ze šestnácti zápasů?

Je to super, atmosféra v kabině je dobrá. Série je to dobrá a pomáhá nám to, abychom zápasy vyhrávali.

Máte asi na mysli sebevědomí…

Sebevědomí určitě, věříme si. I když občas ty zápasy nejsou hezké, tak nám tato vítězství dodají sebevědomí. Je to o hlavě, přišlo pár nových kluků, trochu se to obměnilo, šlapeme jako tým a jsme schopní otáčet zápasy.

O vítězství Sparty v Boleslavi 1:0 po nájezdech rozhodl Řepík. Kladno otočilo zápas s Pardubicemi Číst článek

Říkám si, jestli vás teď hokej může ještě víc bavit? Když je Sparta první, vyhrává a vy rozhodujete v nájezdech zápasy...

Myslím, že tohle baví každého a nemělo by nikoho přestat bavit vítězit, proto děláme sport, který máme rádi. Chceme vyhrávat, každý v kabině to má v hlavě. Chceme pokračovat, ale do další reprezentační pauzy máme ještě šest zápasů. Chceme dál vítězit a pak si užít Vánoce.

Častým tématem bývají rychlé změny trenérů. Sparta pod Uwe Kruppem v minulé sezoně zrovna nezářila, nicméně trenér v klubu zůstal. Díváte se na to také tak, že je dobré trenéra podržet?

Jsem zastánce toho, že by se měl trenér určitě podržet, měl by dostat víc šancí. Kluci do první repre pauzy vedli tabulku, pak měli více zranění a začal jim ujíždět vlak. Ke konci sezony už není jednoduché ten vlak před sebou tlačit. Po sezoně přišlo nové vedení, které chtělo v kontraktu, který trenér měl, pokračovat. Jsem rád, že nám to teď šlape, že vyhráváme a chceme si připravit dobrou pozici před play-off.

V novém vedení Sparty je třeba Petr Ton. Pociťujete vy hráči, že je ve sportovním úseku bývalá hráčská veličina?

Jsou tam Petr Ton a Jarda Hlinka, jedny z největších hvězd, které kdy za Spartu v historii hrály. Jsme rádi, že je máme ve vedení, chodí k nám do kabiny, chovají se k nám suprově a pokud je potřeba, tak nám poradí. Bylo by asi blbé, kdybychom si od takových veličin toho trochu k srdci nevzali.

TELH (PLATNÉ K 24. 11. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 21 10 7 1 3 78:49 45 2. Třinec 23 13 1 2 7 79:59 43 3. Liberec 20 12 2 0 6 71:61 40 4. Plzeň 20 12 0 3 5 70:52 39 5. Mladá Boleslav 21 10 3 2 6 60:45 38 6. K. Vary 21 11 1 1 8 77:54 36 7. Kometa Brno 21 9 3 2 7 61:62 35 8. Mountfield HK 22 8 2 2 10 58:64 30 9. Kladno 21 7 2 3 9 57:73 28 10. Vítkovice 22 4 6 3 9 54:70 27 11. Olomouc 21 6 2 3 10 41:59 25 12. Zlín 21 7 0 1 13 58:68 22 13. Dynamo 21 5 0 3 13 42:66 18 14. Litvínov 21 4 1 4 12 50:74 18