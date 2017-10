Michálek s Nečasem se vracejí domů. Každý se přitom nachází v jiné fázi kariéry

Zbyněk Michálek, na rozdíl od Martina Nečase, nebyl nikdy draftovaný. I tak to ale rodák z Jindřichova Hradce dotáhl z rybníku Vajgar až do NHL. To je jen jeden z rozdílů mezi dvěma navrátilci.

Martin Nečas se po necelých sedmi minutách v jediném zápase vrací z NHL zpět do Komety Číst článek

„Musel jsem si to vybojovat, přišel jsem vlastně z ničeho a hrál jsem NHL deset nebo dvanáct let. Hrozně moc si vážím, že jsem si to sám vybojoval, ale to tělo dostalo tak zabrat, že už toho má opravdu plný zuby,“ popisuje Zbyněk Michálek.

Zas tak hrozné to ale nebude. Michálkovi je 34 let, v NHL už pro něj práce není, a tak bude mladé hráče nahánět v extralize. A ví, že třeba s Nečasem bude dost práce.

„Není jednoduché to rychlostně zvládat. Ten nával těch kluků… Když tam přijde osmnáctiletý kluk, tak vypadá, jako by mu bylo pětadvacet. Je nabouchanej, silnej. Za mých let, když jsem tam v osmnácti přišel, jsem měl padesát kilo i s postelí a držel jsem tam pusu. Nic jsem si nedovolil říct. Ti mladí tam teď přijdou úplně suverénně,“ říká Zbyněk Michálek, který by v Praze mohl poprvé trénovat ve středu.

Hokejovou Spartu posílí obránce Zbyněk Michálek. Smlouvu podepsal do konce sezóny Číst článek

Domů míří také Martin Nečas. V porovnání s Michálkem, který odehrál v NHL dvanáct celých sezon, má mladý hráč Komety na svém kontě necelých 7 minut. Ale už před draftem věděl, jak to může dopadnout. „Můj plán je prostě zůstat ještě rok v Kometě, připravovat se tam a každý den se zlepšovat,“ uvedl mladý útočník.

Martin Nečas bude ale i tak v kontaktu s NHL. Vzdáleně, ale na druhou stranu hodně blízko. Hokejově ho totiž bude i dál učit Martin Erat, který má v životopise patnáct sezon v NHL. „Třeba před každou první buly jsem přijel za Martinem Eratem a on mi říká ‚Neči, usmívej se‘. To jsem si od něj vzal. Je to skvělý,“ přiznává.

Nečase s Michálkem sice rozděluje věk, je mezi nimi šestnáct let, i herní post, jeden je útočník a druhý obránce. Teď je ale spojí extraligový dres. Nejbližší vzájemný zápas je čeká už příští pátek 3. listopadu na ledě Komety. Oba dva navíc mohou zabojovat o nominaci na olympijské hry. Zatímco Nečas by si v dospělé reprezentaci zahrál poprvé, Zbyněk Michálek asi naposledy. I to je jedna z motivací, proč se domluvil se Spartou.