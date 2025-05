Další Fin z Dallasu sestřelil Winnipeg. Granlundův hattrick přiblížil Stars semifinále NHL

Hokejisté Dallasu v play-off NHL doma porazili 3:1 Winnipeg a jedna výhra je dělí od postupu do semifinále. Stars, kterým vítězství zařídil hattrickem finský útočník Mikael Granlund, vedou v sérii druhého kola 3:1 na zápasy.

Třiatřicetiletý Granlund otevřel skóre utkání v čase 8:36, kdy se prosadil po individuálním přechodu do útočného pásma během přesilové hry. Winnipeg v úvodu druhé třetiny srovnal po zásahu Nikolaje Ehlerse, pak už ale úřadoval jen Granlund.

