Hokejisté Budějovic si poradili se Zlínem, kapitán Gulaš se prostřílel do klubu elitních kanonýrů

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v zápase 33. kola extraligy ve Zlíně 5:2 a připsali si šestou výhru v řadě ve vzájemných zápasech. Třemi body za gól a dvě asistence se na výhře hostů podílel obránce Jan Štencel. Kapitán Motoru Milan Gulaš si připsal 250. gól v nejvyšší soutěži a vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport. Zlín 21:26 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Milan Gulaš z Českých Budějovic a Jiří Ondráček z Českých Budějovic | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

První třetina patřila jen a výhradně Motoru. Již po 16 vteřinách jej mohl poslat do vedení Gulaš, jeho střelu do téměř prázdné branky však Kašík vytěsnil koncem hole.

Po slibném začátku Motoru přišla krize. ‚Střed tabulky není zklamáním,‘ říká budějovický manažer Bednařík Číst článek

Za pár minut se ocitl Gulaš znovu ve skvělé pozici, sám před zlínským brankářem se však rozhodl nahrávat ještě Pechovi, jenž ale z úhlu minul cíl.

Do třetice zahrozil Valský, chybu domácího Suhrady ale ani on nepotrestal. Zlín se uklidil v polovině třetiny, když hrál dvakrát po sobě v početní výhodě. Berani se však museli spokojit pouze s tím, že soupeř se v tento moment nedostával do šancí.

Domácí toho přežili hodně, paradoxně však inkasovali z nikterak nebezpečně vypadajících situací. Nejprve Kašíkovi v 16. minutě propadl mezi betony snadný pokus Štencela a v čase 18:33 vůbec neviděl nahození Ondráčka.

Na startu druhé části zažil špatné střídání Honejsek. Nejprve v dobré pozici nenahrál spoluhráči, načež zcela zbytečně fauloval před brankou Hrachoviny.

Jihočeši si s první nabídnout přesilovkou moc hlavu nelámali, po dvaceti sekundách ji využil Doležal a gólově tak oslavil návrat do českobudějovického dresu. Na 4:0 mohl zvýšit Valský, v úniku Kašíka nepřekonal.

Do hry se Berani dostali ve 26. minutě. Hosté pykali za šest hráčů na ledě a Zlín využil přesilovku již za čtyři sekundy, kdy ostře pálil Gazda.

Zápas se změnil v přestřelku, v čase 33:06 nejprve zvýšil zase na rozdíl tří tref Hanzl, ještě v téže minutě ale uspěl domácí Kubiš. Kontaktní branku mohli Moravané dát do přestávky při 51 vteřin trvající hře pět na tři, chyběla ale střelba.

Ve třetí třetině domácí zatlačit soupeře nedokázali. Naopak Honejsek, kterému se zápas moc nepovedl, vybídl chybnou nahrávkou ke gólu Vondrku, Kašík byl ale úspěšnější. Poslední slovo měl nakonec hostující Gulaš při power play Zlína, který si tak připsal jubilejní branku a zařadil se mezi elitní české střelce.

33. kolo hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - Motor České Budějovice 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Gazda (Mamčics, Zabusovs), 34. Kubiš (Honejsek, Mamčics) - 16. Štencel (M. Hanzl, M. Beránek), 19. J. Ondráček (Štencel, Vráblík), 23. Doležal (M. Hanz, Abdull), 34. M. Hanzl (Štencel), 57. Gulaš (Šenkeřík, Pech). Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Dnes máme dobojováno! Jak si vedl váš tým?



https://t.co/rjMforeMHo pic.twitter.com/kghvt4fiet — Tipsport extraliga (@telhcz) December 21, 2021