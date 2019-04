Nikdo nečekal, že to Třinec zabalí, řekl zklamaný kapitán Plzně Gulaš. Reprezentaci zatím neřeší

Jako kapitán dovedl Milan Gulaš hokejisty Plzně do semifinále Ligy mistrů a ve stejné fázi skončila cesta indiánů i v extralize. Po pondělní porážce v Třinci 1:5 v rozhodující sedmé bitvě prožíval třiatřicetiletý nejproduktivnější hráč soutěže z posledních dvou sezon zklamání, ale ocenil tým za skvělou práci v celém ročníku. Sám neprozradil, zda je naděje, že si ji prodlouží ještě v dresu české reprezentace. Plzeň 15:13 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Gulaš v komunikaci s rozhodčím v sedmém zápase semifinálové série s Třincem | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Jsem v první řadě na náš tým hrdý. Od začátku sezony jsme táhli dobře, samozřejmě měli jsme tam výkyvy, ale dokázali jsme se zvednout na čelo tabulky. V Lize mistrů jsme měli skvělou jízdu, dostali jsme se do semifinále, i v extralize jsme klepali na brány finále, ale nepodařilo se to. Rozhodly maličkosti. Třinec byl trošku šťastnější,“ řekl novinářům Gulaš.

Třinec porazil v rozhodujícím zápase Plzeň 5:1 a podruhé v řadě si zahraje finále extraligy Číst článek

Plzeň zdolala ve čtvrtfinále Olomouc 4:3 na zápasy, v boji o finále v další sedmizápasové bitvě prohrála s Třincem a obhájila loňský bronz. „Bolí to. Nedá se nic dělat,“ popsal své pocity Gulaš. Indiáni jako první tým v historii domácí soutěže nedovedli sérii na čtyři vítězné zápasy do úspěšného konce poté, co úvodní dva zápasy vyhráli venku.

„Rozhodlo strašně moc momentů. Po prvních dvou zápasech asi nikdo nečekal, že to Třinec zabalí. Je to zkušený mančaft. Možná byl klíčový pátý zápas, kdy jsme u nich ke konci vedli a Třineckým to tam napadalo. Kdybychom ho zvládli, asi bychom postoupili. Série byla vyrovnaná, makali jsme, nevypustili jsme vůbec nic a nemáme se za co stydět. Máme medaili a s odstupem času si toho budeme vážit a cenit,“ prohlásil.

Podle něj Oceláři na výsledkově nepovedený vstup do semifinále dokázali zareagovat. „Třinec začal úplně novou hru, bylo to znát. My jsme na to zareagovali v pátém zápase, kdy jsme změnili herní systém. V šestém to pokračovalo. Těch zápasů je hodně, hrajete furt se stejným soupeřem, hledají se detaily, skulinky, kde soupeře překvapit. Myslím, že se to muselo líbit, můžu pogratulovat Třineckým a my máme padla,“ řekl odchovanec Českých Budějovic.

Stejně jako loni kraloval extralize v produktivitě. V minulém ročníku po boku Tomáše Mertla, který odešel do čínského Kunlunu do KHL, v této sezoně ho pozvedla souhra s navrátilcem Janem Kovářem. Chtěl dosáhnout na vyšší týmové mety. „Chtěl jsem víc, ale postoupit může jen jeden. Nebyli jsme ti šťastnější a teď se rád podívám na finálovou sérii,“ řekl smutně Gulaš.

Porážku v dlouhé bitvě nepřikládal předchozímu sedmizápasovému boji s Olomoucí, zatímco Třinec vyhrál nad Vítkovicemi jednoznačně 4:0. „Odvíjí se to od toho, jak trénujete v létě. Měli jsme natrénováno velice dobře. Jsem rád, že série s Olomoucí na naší hře nebyla znát. Každý zápas byl znát, ale vyrovnali jsme se s tím dobře,“ uvedl bývalý hráč Magnitogorsku a Färjestadu.

Faktor Kovář

Kovářův prosincový návrat po marném boji o NHL v New York Islanders a Bostonu považoval za klíčový v tom, aby Indiáni vedle úspěšného boje v Lize mistrů zabrali i v extralize. „Obrovsky pomohl. Přišel v době, kdy jsme to potřebovali jako sůl, a dokázal nás všechny zvednout. Je to výjimečný centr, s kterým měl hra ohromně bavila. Je to pro mě čest, že jsem si mohl zahrát s takovým hráčem,“ podotkl Gulaš.

Kovář, který v letech 2013 až 2018 zářil v KHL v dresu Magnitogorsku, bude nyní řešit další zahraniční angažmá a Plzeň bude muset shánět náhradu. „To bych nechtěl komentovat, je to hudba budoucnosti a uvidíme, jak se to všechno vyvine. Ale bude to znát, patří mezi nejlepší české centry a nahradit ho nebude žádná legrace. Nechci teď ale nějak rozebírat,“ uvedl Gulaš.

Nechtěl se ani vyjadřovat k tomu, zda jejich spolupráce bude v této sezoně ještě pokračovat i v dresu národního týmu, který se chystá na květnové mistrovství světa na Slovensku. „Chci si teď hlavně odpočinout, protože toho mám opravdu dost. Jsem domlácený, dám se do kupy a uvidíme, co bude,“ dodal Gulaš.