Změna v nominaci na Channel One Cup. Kvůli zranění si nezahraje Gulaš z Plzně

Na hokejový Channel One Cup nakonec nepojede zkušený útočník Milan Gulaš z Plzně. Reprezentačním trenérům se omluvil kvůli zdravotním problémům po úterním utkání Ligy mistrů. Dodatečně nominováni byli útočníci Ondřej Beránek z Karlových Varů, který je v národním mužstvu nováčkem, Radan Lenc z Liberce a vítkovický Patrik Zdráhal. Praha 9:40 12. prosince 2018

Dvaatřicetiletý Gulaš pomohl Plzni k postupu do semifinále play off Ligy mistrů po dramatické odvetě se švédskou Skellefteou, když asistencí na gól dalšího reprezentanta Jakuba Kindla pomohl v poslední minutě odvrátit vyřazení.

Říhova nominace na Channel One Cup: vrací se Němec a Gulaš, chybí nováčci Číst článek

Do Tampere a Moskvy ale nakonec neodletí, přestože o něho kouč Miloš Říha hodně stál. Gulaš patřil mezi hráče, které se novému realizačnímu týmu podařilo přemluvit k návratu do reprezentace.

Hovořili jsme s ním, už nechtěl reprezentovat a byl už opravdu rozhodnutý, ale Martin Straka nám pomohl. Domluvili jsme se, že by to ještě zkusil. Myslím, že na extraligové scéně je to jeden z nejlepších hráčů u nás, Milan v extralize dominuje. Těžko bych hledal jiného takového hráče,“ prohlásil Říha na adresu tahouna Plzně.

Gulaše provází v národním mužstvu velká smůla. Naposledy se chystal na olympijský turnaj v Pchjongčchangu, při generálce proti Finsku v Soulu se ale zranil a přišel o premiérový start na velké mezinárodní akci.

Tři nové útočníky Říha do týmu zařadil proto, že již dříve se omluvili nominovaní Robert Kousal z Brynäsu s královéhradeckým Radovanem Pavlíkem.

