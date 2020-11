Šéf Národní sportovní agentury: Mám strach o naše děti. Čím déle budou doma, tím větší to bude problém

Po více než měsíci se opět začne hrát nejvyšší fotbalová liga. O možnosti obnovit profesionální sportovní soutěže rozhodla vláda. Profesionální sport tak dostal přednost například před sportovními kroužky dětí nebo neprofesionálním sportem, ale i před dalšími postiženými odvětvími. Hostem Tomáše Pancíře byl předseda Národní sportovní agentury, poslanec hnutí ANO a bývalý hokejový internacionál Milan Hnilička. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:38 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejde o zvláštní poselství vůči všem, kdo jsou opatřeními postiženi, že profesionální sport má přednost před ostatními odvětvími?

Všichni ostatní do práce mohou, dokonce se nemusí ani testovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Milanem Hniličkou z Národní sportovní agentury

Pokud provozuji obchody, které nespadají do výjimky, tak do práce nemohu…

Ano, v poslední době byly uzavřeny nějaké provozy. Hraje v tom ale také roli jeden velmi důležitý fakt, že v České republice je sport velmi populární, především ten profesionální, z pozice fanoušků a diváků.

Proto jsme se o tom bavili i na vládě, protože pokud jako občani máme dodržovat striktní pravidla, aby se epidemiologická křivka snížila, vnímali jsme to tak, že by pomohlo, kdyby se sport mohl vysílat v televizi a diváci by mohli zůstávat doma a měli se na co dívat. Všichni, co máme rádi sport, už jsme unaveni z toho dívat se jen na archiv České televize.

Máte nějaký termín, kdy se povolí rekreační sportování?

To je pro mě to největší téma. Naprosto vnímám, co to znamená pro naše děti. Momentálně jsou na distanční výuce ve školách a nemohou chodit do svých sportovních kroužků. Je to velký problém, ale rozumím, že ministerstvo zdravotnictví nás stále ještě chce udržet v izolaci. Asi ještě není na pořadu dne, abychom se ve větší míře vraceli, je to ale určitě prioritou Národní sportovní agentury.

Co se musí stát, aby sportování pro veřejnost bylo opět umožněno?

Musí se zploštit epidemiologická křivka. Paralelou může být třeba škola, první stupeň, první nebo druhá třída, kdy se děti začnou potkávat ve školách. Mohl by to být milník, kdy bychom se mohli začít bavit o tom, že bychom děti pustili zpět do kroužků. Určitě to budou mé podněty směrem ke zdravotnictví, ze své pozice si nedovolím říkat termín.

Nepodepíšou se současná omezení na zdraví dětí? Jaká pravidla budou nově platit pro fotbalové a hokejové profesionální soutěže? Nemohou ligoví fotbalisté a hokejisté při zápasech šířit nákazu koronavirem mezi sebou a přenášet ji na ostatní? Poslechněte si celý rozhovor.