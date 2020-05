‚Ve Švýcarsku bychom měli to nejsilnější.‘ Říha se nemohl rozloučit medailí, o budoucnosti jasno nemá

V pátek mělo začít ve Švýcarsku hokejové mistrovství světa. Jenže šampionát byl kvůli pandemii koronaviru zrušen a trenér Miloš Říha tak přišel o svou poslední možnost s národním týmem ukončit medailové čekání. Od příští sezony totiž reprezentaci povede Filip Pešán. Praha 12:15 8. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Říha na střídačce národního týmu. | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Člověk na to pořád myslí, ale tak to je a nedá se už nic dělat,“ řekl Radiožurnálu trenér Miloš Říha. Národní tým vedl na loňském světovém šampionátu, kde s ním obsadil čtvrté místo, a je přesvědčený, že ve Švýcarsku by to bylo ještě lepší.

„Oslovovali jsme víc hráčů, na mistrovství světa jsme se dopředu domlouvali. Měli bychom ve Švýcarsku to nejsilnější, co bychom mohli mít,“ myslí si teď už bývalý trenér národního týmu.

Říhův nástupce bude mít se skládáním týmu složitější práci. Filip Pešán s největší pravděpodobností nebude mít pro světový šampionát k dispozici hráče z NHL.

Pokud se bude dohrávat letošní sezona a na ni naváže po krátké pauze ta další, zámořská hráčská asociace nedovolí hokejistům hrát další zápasy. A to podle Miloše Říhy zásadně ovlivní světový šampionát v roce 2021 v Bělorusku a Lotyšsku

„Myslím, že to bude vyloženě evropská záležitost. Maximálně s nějakými dalšími hráči, kteří třeba nebudou mít smlouvy,“ dívá se tak trochu do budoucnosti český kouč. O té své ale zatím tak jasno nemá

„Měl jsem nabídky z Ruska, to se ale postupně utišilo. Nabídky byly i z Česka, ale ty jsem také nějakým způsobem roztřídil. Přemýšlím o tom dennodenně, ale nesnažím se někam dostat za každou cenu, to rozhodně ne,“ dodal Říha.