Mistr světa a vítěz KHL Filip Novák nedostal k 36. narozeninám pěkný dárek. Motor už s ním nepočítá

Hokejový obránce Filip Novák oslaví v pondělí šestatřicáté narozeniny. Ve své bohaté sportovní kariéře si vyzkoušel atmosféru NHL, s Dynamem Moskva dvakrát vyhrál KHL a nad hlavu v roce 2010 zdvihl pohár pro mistry světa. Motor České Budějovice se mu ale do extraligy v posledních dvou sezonách přivést nepodařilo, a tak mu vedení klubu další kontrakt nenabídlo. České Budějovice 21:33 6. května 2018

Filip Novák (archivní foto) | Foto: ČTK

Nepostup, prohra v semifinále, časté zdravotní problémy v sezoně. To všechno vyústilo v neprodloužení smlouvy. Tuto informaci potvrdil generální manažer Motoru České Budějovice Stanislav Bednařík.

„Je to velmi pravděpodobné, protože jsme se s novým hlavním trenérem rozhodli Filipovi novou smlouvu na příští rok nenabízet.“

To, co Stanislav Bednařík považuje za velmi pravděpodobné, Filip Novák vnímá jako definitivní. V Motoru pokračovat nebude.

„V Motoru už ne, stoprocentně a navždycky,“ říká mistr světa z roku 2010 rezolutně.

Zprávu o svém konci v Českých Budějovicích mu telefonicky sdělil jeho kamarád. Nový trenér Motoru Václav Prospal, který v rozhovoru použil Novákovu zavedenou a populární přezdívku: Slamák.

„Rozhodnutí bylo čistě moje – zavolal jsem mu s tím, že bych se rád vydal jinou cestou. Chtěl jsem, aby to věděl ode mě,“ vysvětloval Radiožurnálu Prospal.

Václav Prospal je zvyklý jednat se všemi na rovinu. Preferoval by raději osobní setkání, ale hlavně chtěl, aby se Filip Novák zprávu o svém konci dozvěděl přímo od něj a jako první.

„Samozřejmě je to daleko lepší a profesionálnější… i vzhledem k tomu, co v kariéře dokázal, ale bohužel to z očí do očí nešlo a muselo to být po telefonu,“ dodal Prospal.

Motor do extraligy nepostoupil, a to je z klubového pohledu velký neúspěch. A tak Novák ukončil jednu sportovní kapitolu a chystá se na další.

„Začal jsem trénovat, cítím se docela dobře, i když nějaké šrámy tam po sezoně ještě jsou. Nechávám to plynout. Uvidíme, co se stane,“ rozmýšlí se Novák.

Kde hrát bude, to tedy ještě 182 centimetry vysoký hokejový obránce neví. Zato má jasno, kde už ho fanoušci neuvidí.

„První ligu už stoprocentně hrát nechci,“ dodává Filip Novák, který po dvou letech končí svoji neúspěšnou prvoligovou hokejovou misi.