Šance na postup do finále i vidina odplaty. Mladí hokejisté se na mistrovství světa utkají se Švédskem

Čeští hokejisté do 20 let se v semifinále mistrovství světa utkají se Švédskem. Národní tým zatím na šampionátu prohrál jen jednou v základní skupině, kdy nestačil v prodloužení právě na Švédy. Nyní musí k prvnímu postupu do finále od roku 2001 svému soupeři porážku vrátit.

Halifax (Kanada) 11:54 4. ledna 2023