V nominaci na mistrovství světa do 20 let je sedmnáct hokejistů ze zámoří, trenér nechce dělat prognózy

Čeští hokejisté do 20 let už znají rozšířenou nominaci na světový šampionát v Kanadě. Trenér Radim Rulík pozval 27 hráčů, rád by počítal i Davidem Jiříčkem a Jiřím Kulichem, kteří působí v AHL. Jejich kluby ale ještě musí vydat konečný souhlas. Praha 17:28 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nad nominací Davida Jiříčka se ještě vznášejí otazníky | Foto: Michal Beránek / CNC | Zdroj: Profimedia

„U Davida Jiříčka a Jiřího Kulicha jsme si museli zažádat, nebylo jisté, že je kluby pustí. Spoléhali jsme na to, že budeme mít štěstí v tom, že to organizace umožní. Budeme doufat, že se to podaří. Pokud by to vyšlo, tým bude vypadat tak, jak jsem si představovali,“ je optimistický trenér reprezentace do 20 let Radim Rulík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si komentáře kouče Radima Rulíka před mistrovstvím světa hokejistů do 20 let

Před ostrým startem mistrovství světa sehraje národní výběr v kanadském Halifaxu ještě dva přípravné zápasy, poté už ho 27. prosince čeká úvodní duel proti domácí Kanadě.

V Halifaxu je na první zápas vyprodáno a i to je pro některé hráče zpestření. Předchozí světové šampionáty byly kvůli covidu bez diváků nebo v netradičním letním termínu.

„Myslím si, že nás to nějakým způsobem vybičuje k lepšímu výkonu. Budeme věřit, že se z té jejich atmosféry nesesypeme. Hokej se hraje pro lidi a když minule byla zaplněná jen půlka hlediště, nebylo to ono, i když jsme byli rádi, že aspoň v těch covidových dobách někdo přišel,“ tvrdí obránce Jiří Ticháček.

V předběžné nominaci je sedmnáct hráčů ze zamoří a tak by dějiště šampionátu, tedy kanadský Halifax, mohlo být pro Čechy výhodou.

„Kluci soupeře znají, většinou hrají proti nim, takže vědí, do čeho jdou. Jsou také zvyklí hrát na menším hřišti. Vždycky je horší přecházet z většího rozměru na menší než naopak, ale to by teď neměla být komplikace,“ říká Radim Rulík.

Na minulém mistrovství skončil národní výběr těsně pod stupni vítězů, velká prohlášení ale trenér národního výběru dělat nechce.

„Opravdu to nedokážu odhadnout. V srpnu se šlo do turnaje z nerozehraných soutěží, teď jsou zase všichni hráči rozehraní, takže to zase bude jiné. Můžu jen říct, že uděláme vše proto, abychom podali ten nejlepší výkon. Kdybychom v týmu měli patnáct draftovaných hráčů v prvním kole, tak bych se možná odvážil říct nějakou prognózu, ale to nemáme,“ shrnuje Radim Rulík.

Česká reprezentace je na světovém šampionátu ve skupině mimo domácí Kanaďany ještě s Rakouskem a Švédskem.

Zápasy českých hokejistů na mistrovství světa do 20 let Česko - Kanada (27. prosince, 00:30) Rakousko - Česko (27. prosince, 17:00) Švédsko - Česko (29. prosince, 19:30) Česko - Německo (31. prosince, 19:30)