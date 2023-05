Hokejisty čeká těžký test v podobě silného týmu Švýcarska, Vejmelka věří ve výhodu větší sehranosti

Expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka o Švýcarsku:

„Považuji je za jednoho z favoritů turnaje, poslední léta hrají velice kvalitně a letos se jim sešla jména, která je ještě více posílí. Ukázali to i v utkání proti Kanadě, které zvládli výsledkem 3:2. Jejich nejbodovější hráč je ve statistikách turnaje až na desátém místě, je vidět, že to mají posazené na týmu. Kdokoliv může kdykoliv dát gól, mají čtyři silné útoky. Je to zkouška se zřejmě nejsilnějším týmem ve skupině. Vyhrát skupinu by bylo skvělé, mohli bychom dostat ve čtvrtfinále Němce.“