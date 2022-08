Čeští junioři mohou po sedmnácti letech zaútočit na medaili. ‚Kanada je megafavorit,‘ varuje trenér Rulík

„Strašně moc lidí to nečekalo. V týmu jsme v to věřili, takže to byla velká euforie. Víme ale, že vůbec není konec. Čekají nás dva těžcí soupeři a upínáme se k tomu, abychom vyhráli medaili,“ říkal po čtvrtfinálové výhře nad USA jeden ze šťastných střelců Matyáš Šapovaliv.

Další výzvou bude pro hokejovou dvacítku zápas s domácí Kanadou. Češi můžou zaútočit na první světovou medaili od zisku bronzu v roce 2005.

„Říkal jsem to, už když jsem přijel: nechci průměrný výsledek. Výhry jsou pro mě jako droga, chci víc. A s naším skvělým týmem mám příležitost vyhrát tady zase,“ vnímá šanci na úspěch kapitán Jan Myšák.

Za Kanaďany mluví výsledky - za poslední čtyři roky získali na světových šampionátech tři medaile, z toho hned dvakrát zlato. Čeští junioři tak budou muset zahrát na hranici možného.

„Musíme se na to co nejlépe připravit, odvést co nejlepší výkon a reprezentovat to, co máme tady na hrudi,“ burcuje obránce David Jiříček.

Národní tým na Kanadu narazil už ve skupině - a prohrál 1:5. Sílu soupeře dobře vnímá i hlavní trenér Radim Rulík.



„Kanada je superfavorit. Uvidíme, jak nám zápas ze základní skupiny pomůže. V turnaji chceme prostě udělat maximální možný výsledek,“ říká sedmapadesátiletý trenér.

„Kanada má ve hře pár prvků, které jsou strašně nebezpečné a ze kterých dávají góly. Pokusíme se na to připravit, tím,že hráči budou vědět, co přesně mají v těch daných situacích dělat, bychom ty situace mohli zvládnout. Jsou opravdu nebezpeční, jsou velmi silní na puku a mají v týmu megahvězdy,“ doplňuje Rulík.

„Je to play-off, vyvrcholení šampionátu. Už když jsem sledoval zápasy, které se hrály před tím naším, tak byly všechny vyrovnané. Nerozhodovalo umístění po základních skupinách. Lotyši potrápili Švédy do posledních minut. Kanada měla problémy se Švýcary,“ pravil kouč hokejové dvacítky.

Zápas českých hokejistů proti Kanadě začíná v pátek v Edmontonu ve 22.00 našeho času. Po jeho skončení proti sobě nastoupí ve druhém semifinále Švédsko a Finsko.