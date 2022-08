Nervozita a nedisciplinovanost. V týmu hokejové dvacítky ví, že se na mistrovství světa musí zlepšit

S komplikacemi, ale úspěšně začali čeští hokejisté do 20 let odložené mistrovství světa. Slováky v úvodním utkání turnaje v kanadském Edmontonu porazili 5:4. A to přitom už po prvních šesti minutách prohrávali dvougólovým rozdílem. Edmonton (Kanada) 12:34 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi sice úvodní zápas na mistrovství světa vyhráli, průběh si ale sami zkomplikovali | Foto: Jason Franson | Zdroj: ČTK / AP

„Můj názor je takový, že to byla spíš taková panika. Je to začátek turnaje a ještě k tomu sezony, někdo byl možná trochu nervózní. Jsem z toho v klidu,“ popisoval nevydařený vstup do utkání kapitán Jan Myšák.

„Neposouvali jsme puk, panikařili jsme s ním, nebyli jsme důrazní. Oni nás tam objížděli a dali z toho dva góly. Pak jsme to změnili a přineslo to ovoce,“ doplňuje.

Češi se gólově probudili až ve druhé třetině a z 0:2 dokázali otočit až na 4:2.

„Daleko víc jsme je zatlačili, začali jsme být aktivní. Přestali jsme brát obranu středního pásma a začali po nich prostě jít,“ popisuje zlepšení kouč reprezentační dvacítky Radim Rulík.

Kapitán Jan Myšák vstřelil gól na 4:2

Slováci ale v přestřelce pokračovali a tři minuty před koncem závěrečné části dokonce vyrovnali. Na začátku slovenského tlaku bylo přitom vyloučení obránce Aleše Čecha, po kterém na trestnou lavici následovali ještě David Jiříček a David Špaček. Právě zákrok Čecha uškodil podle kouče Rulíka českému týmu nejvíc.

„To co se stalo, se nesmí stávat. Úplně zbytečný ofenzivní faul v brankovišti, který vůbec nemusel být. Asi jsme si tam chtěli uhrát nějaké to své osobní ego, ale neudělali jsme to ve prospěch týmu a hned se nám to vymstilo. Zákonitost hokeje je neúprosná,“ řekl Rulík.

„Závěr jsme nezvládli hlavou. Na takové úrovni si za stavu 4:2 nemůžeme v závěru dovolit dát soupeři přesilovku pět na tři. Měli jsme to více kontrolovat a dohrát utkání do konce,“ podotkl útočník Martin Ryšavý.

Čeští hokejisté si těsné vítězství nakonec vystříleli, podobná série vyloučení by se jim ale mohla v následujícím zápase proti Finům definitivně vymstít. Seveřané navíc na české juniory umí, když je porazili v posledních třech vzájemných utkáních. Druhý zápas ve skupině mistrovství světa rozehrají čeští junioři proti Finům ve čtvrtek od 20.00 SELČ.