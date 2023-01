Češi i přes rychle inkasovanou branku rozdrtili Švýcarsko. Ukázalo to sílu našeho týmu, řekl Marcel

Čeští hokejisté suverénně prošli do semifinále mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Švýcarsko rozdrtili 9:1. Přitom utkání nezačalo pro české mladíky vůbec dobře. Už po dvaceti dvou vteřinách přišel obrovský šok.

