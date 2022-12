Jiříček už je v dějišti juniorského mistrovství světa, po náročné cestě je unavený a bez výstroje

O tom, jestli Jiříček nastoupí proti Kanadě, se rozhodne až po ranním rozbruslení. Otázkou je, v jakém bude Jiříček rozpoložení a hlavně, jak se podaří vyřešit problém s výstrojí. Ta totiž českému obránci z Clevelandu nedorazila.

„Ta cesta byla opravdu celkem složitá. Měl jsem letět 23. prosince, ale ten let do Toronta jsem měl zrušený takže jsem letěl až 24. prosince, ale bylo to zpožděné asi osm hodin, čímž jsem zmeškal spoj do Halifaxu,“ popsal Jiříček v nahrávce pro média.

„Takže jsem zůstal v Torontu, kde se mi ztratil bágl, na který ještě pořád čekáme. Přespal jsem tam a druhý den jsem letěl do Montrealu a z Montrealu do Halifaxu. Teď už jsem tady,“ oddechl si po náročné cestě, kterou zavinily zimní bouře, které sužují Severní Ameriku.

Kanaďané obhajují v Halifaxu titul a jsou velkými favority turnaje. Na minulém šampionátu se s Čechy potkali dvakrát a v obou případech slavili jasné vítězství. Jiříček by rád zápas stihl, ale přiznává, že situace není optimální.

„Nechci lhát. Ta cesta nebyla úplně příjemná. Z 24. na 25. prosince jsem spal jen čtyři hodiny, když jsem musel v Torontu čekat na zavazadla, která stejně nepřišla,“ říká šestka letošního draftu NHL.

David Jiříček den před vstupem #U20CZE do #worldjuniors v Kanadě dorazil do dějiště šampionátu. Jeho původní let do Halifaxu byl zrušen, z Clevelandu mu nedorazila výstroj, realizační tým ale udělá maximum pro to, aby mohl nastoupit už do zahajovacího utkání proti Kanadě.

Dobrá forma z klubu

Za Columbus, který si ho při draftu vybral, stihl devatenáctiletý talent už i první dva starty v NHL, jinak ale nabírá zkušenosti se zámořským hokejem na farmě v Clevelandu v AHL. Za Monsters si v 19 startech připsal 20 bodů díky pěti gólům a 15 asistencím.

„Máme teď nějakou sérii porážek, takže nálada v Clevelandu nebyla úplně ideální, ale doufám, že po Vánocích se to zvedne. Máme však dobré přesilovky, z čehož já bodově těžím,“ pochvaloval si Jiříček.

Věří, že v českém týmu je síla, aby se - podobně jako v srpnu na předchozím odloženém MS - pral o medaile.

„Musíme mít týmového ducha, hrát jako tým a jít zápas od zápasu, i když je to klišé. Myslím, že právě tak k tomu ale musíme přistupovat. A začíná to od toho utkání s Kanadou,“ zdůraznil Jiříček, jenž však očekává zcela jiné kulisy šampionátu.

„Co bylo v létě, to bylo v létě. Bude to úplně jiný turnaj. Teď běží sezona a jsme rozehraní, v létě to bylo naopak,“ uvedl Jiříček.

Zápas Česka s Kanadou začne v Halifaxu v noci z pondělí na úterý v 0:30 SEČ.