Kanadu čeká na mistrovství světa juniorů odveta za loňskou prohru s Finskem. Spoléhat bude na Haytona

Snad každý mladý hokejista sní o tom, že jednou bude hrát slavnou NHL. Stejně jsou na tom mladíci na probíhajícím mistrovství světa juniorů v Ostravě. Jeden už ale snít nemusí, v zámořské soutěži už totiž nastupuje. Devatenáctiletý kanadský kapitán Barrett Hayton i přesto na turnaj do Čech rád přijel. Ostrava 8:36 4. ledna 2020

„Je to pro mě velká událost. Přijet sem a být lídrem takového mužstva je mimořádné a samozřejmě to tu chceme vyhrát,“ řekl Radiožurnálu devatenáctiletý útočník Arizony, který už v týmu Kojotů v NHL letos stihl 14 zápasů a první gól.

Nastupuje v NHL, přesto Hayton neváhal přijet na mistrovství světa juniorů, kde Kanadu čeká semifinále. Více si poslechněte v reportáži Davida Procházky

V kanadském bodováni ostravského šampionátu je třetí za dvěma Švédy Nilsem Höglanderem a Samuelem Fagemem.

Plní to, co trenéři od něho chtějí. „To, co očekáváte od kapitána a hráče, který už na podobné akci byl. Jeho vůdcovství, jak zmiňujete, jeho schopnost řídit jako centr naši ofenzivní hru. Je to pro nás hodně klíčový hráč. Už hraje jako profesionál, takže ví, co je starat se o tým a o reprezentaci své země,“ pochvaluje si kapitána asistent kanadského trenéra Huntera Mitch Love.

Hayton už ale také na mistrovství světa předvedl jeden úlet, kdy si po prohře s Ruskem 0:6 nesundal při soupeřově hymně přilbu. „To jsem opravdu ulítl, ale v takovém případě se musíte omluvit. To jsem udělal, Rusové to přijali a už je to za mnou. Už se tím netrápím. Jsem sám k sobě tvrdý, takže jsem se poučil,“ tvrdí Hayton.

V sobotu v 19 hodin se Kanada utká v semifinále s Finskem a pro Haytona a další čtyři spoluhráče by mohlo jít o odvetu za loňské čtvrtfinálové vyřazení. Tehdy se Finové stali ve Vancouveru mistry světa.

„Všichni si to pamatujeme. Měli jsme po turnaji opravdu hořko v ústech. Ale teď jsou tady nová mužstva a jsme nažhavení. Úplně nevím, jestli nás pět z minulého roku bere ten zápas jako odvetu. Spíš víme, že jde o těžkého soupeře. Už se nemůžeme dočkat,“ popsal Hayton.

V týmu Finska zná dva protihráče, ale brankáře Justuse Annunena, který dovedl Finy ve čtvrtek k výhře 1:0 nad Spojenými státy ne. „Měl bych?“ doplňuje sebevědomě Barrett Hayton.

V prvním semifinále od 15 hodin se utkají Švédsko s Ruskem.