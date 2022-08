Hokejová dvacítka se připravuje na čtvrtfinále s Američany. ‚Každý soupeř se dá porazit,‘ věří Kalous

Jednoho z nejtěžších možných soupeřů mají čeští hokejisté ve čtvrtfinále světového šampionátu do dvaceti let v Edmontonu. Od půl páté ráno českého času budou hrát proti Američanům, vítězům skupiny B. Naopak čeští hokejisté byli ve své skupině poslední. I kvůli nečekané porážce s Lotyšskem. Edmonton 12:33 17. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté do 20 let | Foto: Jason Franson | Zdroj: ČTK / AP

„Ten zápas se nám absolutně nepovedl. Tohle se nám na této úrovni nesmí stávat,“ vrací se před čtvrtfinále MS s Američany asistent trenéra hokejové reprezentace do 20 let Jiří Kalous ještě k prohranému duelu s Lotyšskem. To po 27 porážkách v řadě dosáhlo na premiérové vítězství po nepovedeném výkonu českých juniorů hlavně v prvních dvou třetinách.

„Ani nevím, co se v tu chvíli stalo. Strašně nás to mrzelo a styděli jsme se za to,“ pokračuje pro Radiožurnál Tomáš Urban.

„Pokud mám najít jedno pozitivum, tak by to mělo být, že se z toho poučí a už se to v jejich kariéře nebude nikdy opakovat,“ dodává Kalous, který věří, že jeho svěřenci se o postup ze čtvrtfinále poperou a minimálně potrápí jednoho z hlavních favoritů – po čtyřech utkáních stoprocentní Američany, vítěze skupiny B.

„Víme, proti komu nastupujeme. Je to jednoznačně špičkový tým na tomto mistrovství. Ale pokud budeme nastupovat s poraženeckou náladou, tak absolutně nemáme šanci na úspěch. Musíme tohle vytěsnit z hlav a podat náš nejlepší výkon, který v nás je. Vždycky to může dopadnout vítězstvím. Každý tým se dá porazit,“ dodává Kalous.

Podobnost s Kanadou

„Věříme, že se nám to může povést, a budeme v to věřit celý zápas,“ doplňuje Jiřího Kalouse jeden z jeho svěřenců Tomáš Urban. Výběr Spojených států na odloženém šampionátu v Edmontonu zatím jen čtyřikrát inkasoval. Střelecky ho táhnou Coronato a Mazur. Asistence zapisuje hlavně Bordeleaue.

„Je trochu menší, podsaditý, rychlý, moc šikovný s pukem a hodně silný do útoku. Byli jsme se podívat na pár jejich zápasů a prezentují se podobným stylem jako Kanada,“ komentuje Urban.

Kanadě Urban a spol. podlehli v základní skupině 1:5. Čtvrtfinále MS s Američany rozehrají čeští hokejisté do 20 let ve čtvrtek ve 4.30 ráno českého času.