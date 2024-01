Soupeř byl rychlejší, chválil Švýcary trenér Augusta. Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále utkají s Kanadou

„Každá výhra se počítá, ale bylo to od nás slabší. Trvalo nám dlouho, než jsme našli klíč k úspěchu, ale povedlo se,“ těšil upracovaný úspěch kapitána Jiřího Kulicha.

„Byl to pro nás takový vykřičník, aby se takové věci nestávaly. Musíme k tomu příště přistoupit líp. Výkon od nás teď nebyl dobrý, takže čtvrtfinále musíme začít úplně jinak,“ doplnil obránce Tomáš Hamara.

Češi sice v polovině silvestrovského zápasu vedli 2:0 a zdálo se, že utkání kontrolují. Po chybách v defenzivě ale soupeř srovnal, a národní tým vítězství ubojoval až v závěrečných minutách. Podle trenéra Patrika Augusty podali Švýcaři lepší výkon než jeho mužstvo.

Vítězný gól Jiřího Kulicha po fantastické akci Tomáše Galvase!



Více https://t.co/ya4f6gtSTc pic.twitter.com/JMI5DBRVkW

„Bylo to těžké utkání, které jsme si sami zkomplikovali. Soupeř pracoval celých 60 minut tvrději než my. Měli jsme tam hezké hokejové momenty, ale překombinovávali jsme to v koncovce. Chtělo to větší přímočarost do brány. Naopak soupeř byl rychlejší a měl díky tomu i šťastné odrazy,“ komentoval Augusta.

„Vážím si ale, že jsme to zvládli. Teď se musíme připravit na nejdůležitější zápas mistrovství,“ uzavřel. A tím bude čtvrtfinále s Kanadou. Odvetu za na minulém šampionátu prohraný zápas o zlato budou moct mít čeští junioři v úterý 2. ledna.