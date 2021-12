Opatření na mistrovství světa do 20 let: pozitivně testovaného hokejistu nahradí jen posila ze zámoří

Vedle tréninků taky pravidelné testování. To je náplň tréninkového kempu hokejových juniorů hrajících v evropských soutěžích před mistrovstvím světa do dvaceti let. Před odletem do dějiště šampionátu se uzavřeli do bubliny. Pokud by totiž měl někdo po příletu do Kanady pozitivní test na covid, z hráčů z Evropy by ho už nikdo nemohl nahradit. Praha 15:36 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce David Jiříček | Foto: Michal Beránek / CNC | Zdroj: Profimedia

„Ne, prostě 25 hráčů a tři gólmani musí být negativní a musí se sejít na letišti v Edmontonu, kde ihned probíhá další testování. To znamená, nelze,“ vysvětluje trenér hokejové dvacítky Karel Mlejnek pro Radiožurnál.

Na letišti v Edmontonu se k týmu připojí i hráči působící v zámoří. A pokud by někdo testováním neprošel, náhradu by museli trenéři hledat na místě.

„Tak ho nahradíme. Máme samozřejmě připravené i hráče, kteří se testují v zámoří,“ vysvětluje Karel Mlejnek, že realizační tým má záložní řešení pro případ pozitivního testu.

I s negativním testem ale budou muset, podobně jako loni, všichni do karantény na hotelových pokojích. Na rozdíl od minulého šampionátu to ale letos hráči vítají.

„Minulý rok jsme tam byli čtyř, čtyři a půl dne a to bylo už hodně nepříjemné, trochu na hlavu. Teď to budou dva dny a troufnu si říct, že pár klukům to může třeba pomoc, že si na chvilku odfrknou. Máme tady náročný program, hodně zápasů v pár dnech, navíc budou tréninky, přelet. Takže ty dva dny některým mohou jedině pomoc,“ říká jedna z očekávaných opor týmu, obránce David Jiříček.

Ten se vrátí do stejného prostředí. Znovu se totiž bude hrát v Edmontonu, tentokrát ale s jednou výraznou změnou. „Zná to drtivá část realizačního týmu a znají to hráči, kteří tam loni byli. Ostatní to neznají. Víme všichni, že to loni bylo bez diváků, letos je to s diváky, to znamená, rozdíl je tam za mě velký a obrovský,“ říká Karel Mlejnek.

Pro hráče budou zaplněné tribuny vítanou změnou. „To si myslím, že je největší plus oproti minulému mistrovství světa, protože první zápas hrajeme s Kanadou, což doufám, že bude vyprodáno, nebo určitě bude hodně lidí. To je svátek pro celý hokejový svět,“ těší se David Jiříček.

Zápas s Kanadou čeká české reprezentanty v noci na 27. prosince českého času. Do té doby zvládnou týdenní kemp, přelet a pak i dva přípravné duely.