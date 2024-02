Mistry světa z hráčů za tři dny neudělám. Kvalita byla na straně Švédů, hodnotí Rulík jasnou porážku

Česká hokejová reprezentace prohrála druhý zápas v sezoně a podruhé to bylo se Švédskem. Domácí reprezentace byla v Karlstadu – až na úvod, kdy se Češi dostali do vedení, jasně lepší, většinu času držela puk. A když už ho národní tým získal, záhy se o něj připravil špatnou přihrávkou. Nad tím po zápase lamentovali trenér národního týmu Radim Rulík i útočník Jakub Rychlovský. Karlstad (Švédsko) 11:52 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový útočník Jakub Rychlovský v boji o puk se švédským soupeřem Marcusem Sylvegĺrdem | Zdroj: Profimedia

„Občas jsme to po sobě házeli. Chyběla tomu finální přesná přihrávka, což byla jedna z příčin porážky,“ uvědomuje si útočník Jakub Rychlovský a přesně tak vystihuje hlavní rozdíl mezi hrou obou týmů.

Když už totiž Češi dokázali po dlouhé době vzít soupeři kotouč, rychle o něj kvůli vlastní nepřesnosti přišli. „Stačí se podívat na extraligu, kde je v zápasovém tempu vidět plno nepřesných přihrávek. Tady to vše jen dokresluje a je to o kvalitě hráčů,“ říká trenér Radim Rulík. Kvalita byla jasně na straně švédského týmu.

Aktuální český výběr s několika nováčky a navrátilci do sestavy mu nemohl kvalitou konkurovat. „Zvolili jsme tento výběr a chtěli jsme zkusit další hráče. Nemáme olympijské vítěze a mistry světa. Pokud bychom je měli, tak by nastoupili. Já je tady nevytvořím za tři dny,“ uvedl český kouč.

Přesto i tahle těžká porážka může právě mladým hráčům paradoxně pomoci. „Každý zápas na reprezentační úrovni mě posune, každým zápasem se učím. Pořád jsem mladý a vidím, jak top evropští hokejisté hrají a co mají za dovednosti. Je to o detailech, oni si takřka nedají žádnou špatnou přihrávku. Vše v jejich případě je rychlé, přesné a na ledě si vyhoví. Pořád je, co sledovat,“ říkal krátce po utkání Jakub Rychlovský. Získané zkušenosti může on a s ním celý český tým zúročit už o víkendu, kdy nastoupí proti Finsku, respektive Švýcarsku.