Mladá Boleslav se v přípravě spoléhá na domácí podmínky. Klepiš slibuje nápravu loňské sezony

„Rád trénuji v místě, kde budeme hrát. Poznáme více prostředí, ve kterém budeme pracovat. Myslím, že s tím nikdo neměl problémy,“ řekl Radiožurnálu nový trenér hokejistů Mladé Boleslavi Patrik Augusta. K dispozici má nové tváře. Navrátilce do sestavy brankáře Jana Růžičku, obránce Oldricha Kotvana, Ronalda Knota, Jiřího Říhu nebo Davida Němečka a z útočníků pak Tomáše Knotka, Petra Mrázka nebo Jakuba Valského.

Tým se zatím věnoval především fyzické přípravě a doplňkovým sportům. „Hlavně basketbal a fotbal. Příprava je trochu jiná než oproti minulým rokům. Nicméně věříme jí a myslím, že hráče někam posune,“ je přesvědčen Augusta. Dva týdny volna pak prý stačily na to, aby hráčům trénink začal chybět. Navíc se při něm bavili a pochvalovali si jeho náplň.

Pilují individuální dovednosti

„Pilujeme hodně individuální dovednosti s pukem. Střelba, kličky. To mě bavilo, protože tyhle věci bych mohl dělat od rána do večera,“ nadšeně uvedl útočník s reprezentačními zkušenostmi Radan Lenc. Červen věnovali hokejisté Mladé Boleslavi přípravě na ledě. Někteří hráči se soustředili na individuální plán.

Změny v Mladé Boleslavi Přišli: Ronald Knot (Slavia), Tomáš Knotek (Hradec K.), Oldrich Kotvan (Zlín), Petr Mrázek (Brno), David Němeček (Plzeň), Jan Růžička (Des Moines), Jiří Říha (Jihlava), Jakub Valský (Liberec). Odešli: Tomáš Halász, Jan Lukáš, Jan Holub, Jiří Kučný, Marek Trončinský, Tomáš Voráček, Ivan Ďurač, Vít Jonák, Tomáš Pospíšil, Tomáš Urban.

Jedním z nich je Jakub Klepiš, který se stejně jako v předchozích letech připravoval sám. „Začal jsem asi tři týdny po ostatních. Pro mě je lepší, když můžu trénovat sám. Vím, co si dát a jak se připravit,“ vysvětloval Klepiš. Svým fanouškům by pak Středočeši rádi připravili lepší sezonu než loni. V minulém ročníku se nevyhnuli poklesu formy. Účast v předkole play-off si sice zajistili, ale i přes vedení 2:0 na zápasy nakonec s Chomutovem vypadli v sérii na tři vítězná utkání.

„Nechci říkat velká slova. Jediné, co můžeme slíbit, je, že nechceme, aby se opakoval minulý rok,“ sdělil Klepiš. Do herní přípravy vstoupí mladoboleslavští 3. srpna zápasem proti Plzni. Do extraligového startu pak odehrají ještě sedm dalších duelů. Doma proti Znojmu, Karlovým Varům, Litvínovu a Spartě.