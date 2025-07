Moc kluků jsem tu neznal. Změnilo se toho hodně, říká hokejista Jeřábek po návratu do Plzně

„Jsem rád, že jsme se nějak domluvili a můžu tu být zase zpátky,“ těší Jakuba Jeřábka. Čtyřiatřicetiletý bek věří, že na startu nové sezony už bude stoprocentně fit. Nešťastná srážka u branky na konci základní části sezony 2023/24 mu přivodila otevřenou zlomeninu lýtkové a holenní kosti. A Jeřábek se dával do kupy téměř osm měsíců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejistu Jakuba Jeřábka, jak se těší na nové spoluhráče v Plzni

„Je to v pohodě. Všechno drží a na ledě si na to prakticky nevzpomenu. Snad to pak vydrží i v zápasovém koloběhu,“ říká Jeřábek.

V minulém ročníku se v dresu Ocelářů na extraligový led vrátil, zdravotní problémy s nohou jej ale pustily jen do 23 zápasů. „Celá sezona byla psychicky náročná. Pro celou rodinu i v Třinci to bylo složité. Člověk se může koukat dozadu, ale rozhodně je lepší se dívat dopředu,“ potvrzuje zkušený obránce.

Domluva s trenérem

Teď se Jakub Jeřábek cítí dobře a mohl by být pro tým Josefa Jandače platnou posilou. „Kuba je tak poctivý kluk, že sám řekl, že aby tady mohl být s námi, tak musí být platný a musí hrát. Zatím se cítí dobře a po jeho těžkém zranění nikdo neví, jak se situace bude vyvíjet. Domluvili jsme se na tom, že se zapojí, bude trénovat a během dvou měsíců sám uvidí, jak na tom bude. Pokud mu to zdraví dovolí, tak budeme rádi, že nám pomůže,“ věří trenér Škody Josef Jandač.

2:33 Patnáct nových hráčů, ale znovu i s Jágrem na ledě. Kladno dává dohromady tým na nadcházející sezonu Číst článek

S Třincem získal Jakub Jeřábek dva tituly, svůj první ale vybojoval v roce 2013 s Plzní, kam se vrací po devíti letech. „Je toho dost nového. Moc kluků jsem tu neznal. I členové realizačního týmu se obměnili. Jinak zázemí a všechno okolo jsem znal. Zas taková změna to není,“ konstatuje zkušený Jakub Jeřábek.

Čtyřiatřicetiletý obránce je jednou z deseti posil a zvýší konkurenci v plzeňské obraně, kde doplní reprezentanty Petra Zámorského, Lotyše Kristianse Rubinse či Ukrajince Igora Merezhka. Ambicí Škody bude v nadcházející sezoně nekončit v předkole play-off. „Cíle jsou postupné. Chceme dobře začít, držet si stabilní formu a sbírat postupně body, abychom play-off udělali. Kvalitu týmu určitě máme,“ říká obránce Škody Jakub Jeřábek.