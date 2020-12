Vítkovice padly v Olomouci 2:3. Po páté prohře za sebou vedení klubu odvolalo trenérský štáb

Hokejisty extraligových Vítkovic již nepovede trenér Mojmír Trličík. Vedení ostravského klubu jej stejně jako jeho asistenty Ladislava Svozila a Darka Stránského odvolalo po nedělní porážce Ridery na ledě Olomouce 2:3. Vítkovice prohrály popáté za sebou a v tabulce jsou deváté. Nové trenéry klub představí v pondělí. Třinec 21:14 6. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mojmír Trličík na archivním snímku | Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

„Jak už jsem avizoval v pátek, potřebujeme udělat vše pro to, aby mužstvo začalo opět vyhrávat a aby se na ledě dělo to, co jsme proklamovali. Bohužel pátá porážka v řadě nebyla důkazem toho, že by se něco změnilo, takže vedení klubu bylo nuceno sáhnout k odvolání trenérů,“ uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček na klubovém webu.

Na extraligu i první ligu bude moci nově chodit až 300 lidí. Všichni budou muset mít negativní test Číst článek

Šestapadesátiletý Trličík na střídačce končí přesně po roce. Vítkovice převzal 6. prosince 2019 po odvolaném Jakubu Petrovi a následně se mu podařilo udržet ostravský klub v nejvyšší soutěži. V létě byl potvrzen jako hlavní trenér i pro aktuální sezonu, tým v ní ale nakonec vedl jen v 16 zápasech.

Ambiciózní klub dokázal jen jednou v sezoně přerušované kvůli omezením souvisejícím s koronavirovou situací v České republice vyhrát dva zápasy za sebou. Po výhře na ledě Komety Brno 24. listopadu prohrály Vítkovice postupně s Karlovými Vary, Plzní, Zlínem, Pardubicemi a Olomoucí.

Vítkovice jsou druhým týmem, který v aktuální sezoně, v níž z nejvyšší soutěže nesestoupí žádný klub, mění trenéra. V listopadu v Pardubicích předčasně skončil Milan Razým, kterého nahradil Richard Král.

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Olesz (Valský, Nahodil), 41. Káňa (Ondrušek), 53. Valenta (Burian) - 27. J. Mikyska (Fridrich, Lednický), 33. Lakatoš (Štencel, Marosz). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 9:10. Využití: 1:1. Bez diváků.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. P. Vrána (M. Stránský, M. Růžička), 48. F. Zadina (Hrňa, Jašek), 53. M. Růžička (P. Vrána, M. Stránský) - 17. Allen (Cienciala, Bičevskis), 21. R. Zohorna (D. Šťastný), 52. Lunter (R. Zohorna, Ševc), rozhodující sam. nájezd Bernad. Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Bez diváků.

HC Verva Litvínov - Madeta Motor České Budějovice 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. P. Zdráhal (Jarůšek), 42. M. Hanzl (Kudla), 51. Zygmunt (Havelka) - 11. Slováček (Pýcha, Plášil), 24. Jonák (Venkrbec). Rozhodčí: Kika, Micka - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Bez diváků.

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Hronek (Perret) - 1. Gulaš (Kaňák), 8. Čerešňák (P. Straka, Eberle), 11. Budík (Kracík), 23. Suchý (Gulaš, Čerešňák), 34. Budík (P. Straka). Rozhodčí: Pražák, Kubičík - Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 6:5, navíc Nedomlel (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. J. Vlach (Lenc, Rosandič), 51. Birner (Lenc, Filippi) - 8. Kubiš (Vopelka), 22. M. Novotný (Karafiát, Kubiš), 26. Ondráček (Gazda), 59. Kubiš (Vopelka, Ferenc). Rozhodčí: Hradil, Horák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Košťálek (Pech), 15. Šmerha (Zikmund, Němeček), 19. R. Horák (Řepík, Sobotka), 30. Řepík (R. Horák, Sobotka), 33. R. Horák (M. Jandus, Němeček), 47. Rousek (Tomášek, Buchtele) - 14. Mueller (Zaťovič, O. Němec). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Bez diváků.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 1:2 po sam. náj. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 10. R. Kousal (Poulíček, Nakládal) - 26. Vondráček (Redlich), rozhodující nájezd Lauko. Rozhodčí: Šír, M. Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Bez diváků.