České Budějovice čeká sezona pod novým trenérem. ‚Tým se bude měnit i během sezony,‘ říká Prospal

Zatímco česká hokejová reprezentace bojuje o body na mistrovství světa v Kodani, hráči Českých Budějovic se připravují na novou sezonu. Na obou trenérských lavičkách obrazně stojí Václav Prospal. Na té reprezentační jako asistent, na té jihočeské jako hlavní kouč. České Budějovice 17:33 12. května 2018

„Komunikujeme, ale teď to mají na starosti kondiční trenéři. Už jsem nějaké tréninky viděl a myslím, že hráči budou dobře připravení. Musíme tým vybrat, na ledě bude širší kádr. Chceme v léta poznat úsilí hráčů, co jsou schopni tomu obětovat,“ popisuje strategii trenérského páru Aleš Totter.

Hlavním muže na lavičce je a bude Václav Prospal. Když se to dva setkají, nepovídají si o pivu, ani o děvčatech. Tématem číslo jedna je vždy hokej.

„Proto jsem si Aleše vybral, je to jedna z jeho předností. On hokej miluje, dělá to s láskou, s nadšením a srdcem. Proto tady se mnou Aleš bude, protože je to jeden z mála lidí, kterému můžu na sto procent důvěřovat. Proto jsem ho oslovil a jsem moc rád, že tu se mnou bude,“ říká o Totterovi Václav Prospal.

Prospal má o mnoha věcech naprosto jasnou představu. Ale také často o svých podnětech, nápadech bleskových myšlenkách diskutuje. Aleš Totter je na roli jakési hokejové vrby připravený.

„Půl dvanácté večer nebo šest ráno, to u něj nerozhoduje a u mě taky ne. Domlouvali jsme se na léto, jak se tady vždycky sejdeme v sedm ráno, a počítám, že budu taky často navštěvovat Hlubokou, kde má Václav své stanoviště,“ říká Totter.

Václav Prospal zatím nemůže odpovídat na dotazy fanoušků, jakou definitivní a konkrétní podobu bude mít tým Motoru pro příští sezonu. Důvod je docela pochopitelný.

„Tým se bude měnit i během sezony, budeme hledat dál. Určitě nebudeme přestávat hledat dobré hráče, kteří by mohli být posilami a kteří by nám mohli pomoci a být lepším týmem,“ vysvětluje Prospal.

První velký rozdíl v tréninku pocítili masér a kustod - Pavlové Vlašic a Bláha. Pavel Bláha nezapře smysl pro humor. Na otázku co se pod vedením nové trenérské dvojice změnilo, pohotově odpověděl: „Samozřejmě je to rozdíl. Konkrétně v tom, že v létě foukáme míče v zimě nosíme puky.“

Tak uvidíme, jestli dobrá nálada v Motoru vydrží i na konci sezony 2018/2019.