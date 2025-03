Mrázek se poprvé od výměny postavil do branky Detroitu. Red Wings přestříleli Buffalo 7:3

Gólman Petr Mrázek při premiérovém startu po návratu do Detroitu pomohl v NHL k vysoké výhře nad Buffalem 7:3. Brankář Karel Vejmelka dovedl hokejisty Utahu k vítězství 3:2 nad Anaheimem. Montreal s Jakubem Dobešem v brance prohospodařil dvoubrankové vedení a podlehl Seattlu 4:5 v prodloužení. Obránce Filip Hronek přispěl asistencí k výhře Vancouveru v Calgary 4:3 po samostatných nájezdech.

Mrázek se do branky Detroitu postavil necelý týden po výměně z Chicaga a dvanáct let poté, co v ní za Red Wings v NHL debutoval. Buffalo na něj vyslalo 26 střel a inkasoval třikrát.

Vítězství řídil pěti body (2+3) šestatřicetiletý Patrick Kane, který tak v posledních 25 zápasech připsal už 31 bodů. Red Wings ukončili sérii šesti porážek v řadě, naopak Buffalo s Jiřím Kulichem, který po nemoci odehrál něco přes jedenáct minut a dvakrát vystřelil na Mrázka, prohrálo posedmé z posledních osmi utkání.

Hronek si připsal jednadvacátou asistenci v sezoně za Vancouver už v první třetině, když rozjel akci, na jejímž konci Švýcar Pius Suter v čase 13.33 otevřel skóre zápasu. Flames utkání otočili a do 54. minuty vedli i díky dvěma trefám Jonathana Huberdeaua 3:2. Elias Pettersson ale poslal utkání do prodloužení a nakonec až v samostatných nájezdech rozhodl o bodu navíc pro Canucks Conor Garland.

Hronkův spoluhráč Filip Chytil v zápase sice nebodoval, ale čtyřikrát vystřelil na branku. Za Calgary zůstal jen na střídačce brankář Daniel Vladař. Oba celky mají momentálně na západě shodný počet 71 bodů, Flames ovšem utkání k dobru.

Osmadvacetiletý Vejmelka pomohl devatenácti zákroky Utahu k těsné výhře nad Anaheimem. Vítěznou branku vsítil v 48. minutě jednadvacetiletý Dylan Guenther.

Před Lukášem Dostálem dostal v brankovišti Ducks poprvé příležitost se ukázat po příchodu z Detroitu Fin Ville Husso, který měl sice úspěšnost zákroků 92,3 procent, na body to však nestačilo. Klub ze Salt Lake City ztrácí v Západní konferenci dva body na osmou příčku. Anaheim prohrál počtvrté z posledních pěti zápasů a je dvanáctý.

Dobeš při svém dvanáctém startu za Montreal dlouho držel naděje na výhru nad Seattlem. Canadiens ještě v 50. minutě vedli o dvě branky, poté však českého brankáře v přesilovkách překonali Jani Nyman a Matthew Beniers a utkání dospělo do prodloužení.

V něm dokonal obrat po pouhých čtyřech sekundách obránce Brandon Montour, jenž v souboji jeden na jednoho s Dobešem mířil pod horní tyč a vydařený duel zakončil s bilancí 2+2. Dvakrát se v zápase za Canadiens prosadil slovenský dvacetiletý forvard Juraj Slafkovský a dosáhl na metu 100 bodů v kariéře v NHL (38+62).