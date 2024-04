Mrzí mě, jak to dopadlo. Do Arizony hokej patří, říká o stěhování tradičního klubu Vrbata

Hokejisté Arizony Coyotes budou mít v příští sezoně NHL nový domov. Z haly pro 5000 diváků v kampusu Arizona State University ve městě Tempe přesídlí do Salt Lake City v Utahu. Převážnou část kariéry v NHL strávil v dresu Coyotes i Radim Vrbata, který v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, jak vzpomíná na kouče Gretzkého, ale také koho favorizuje v letošních vyřazovacích bojích NHL. Praha 16:19 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Vrbata strávil v Phoenixu/Arizoně jedno z nejlepších období jeho hokejové kariéry (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Máte informace, proč už nebude dál hokejový klub Arizona Coyotes pokračovat?

Už když jsem v klubu působil já, tak byly často problémy s majitelem. Během jednoho období nás vlastnila liga. Stále tam přetrvává problém s arénou. Minulou i letošní sezonu odehrál v hale pro pět tisíc diváků, která patří v Phoenixu univerzitnímu týmu. To je asi hlavní důvod.

Jakou nejmilejší vzpomínku máte na působení v Coyotes?

Na všechny sezony, které jsem tam strávil, moc rád vzpomínám. Velkým zážitkem pro mě bylo trénovat pod Waynem Gretzkym, kdy se mi navíc sezona hodně povedla. Hodně fajn byly i dvě play off série proti Detroitu, které jsme tedy nezvládly, ale posunuly nás. Vyvrcholilo to naší cestou do finále Konference, kde jsme vypadli s Los Angeles Kings, kteří pak vyhráli Stanley Cup.

Jaký byl trenér Wayne Gretzky?

Pro tým to nebyl nejlepší trenér. Z hlediska mojí kariéry to ale byla nejlepší volba. Do té doby se mě snažil každý měnit a on mě nechal hrát, co umím. Sezona pod jeho vedením byla pro mě zlomová.

V dlouhodobých statistikách klubu zůstanete pátý v kanadském bodování, čtvrtý v tabulce střelců a v počtu odehraných zápasů jste také v elitní desítce. Uvědomujete si, že jste pevnou součástí historie jedné z organizací ve slavné NHL?

O statistikách jsem věděl. Když se něco v tabulkách měnilo, tak mi kamarádi posílali informace. Je to hezké, ale už je to minulost. Mrzí mě ale, jaká je současná situace, protože celý stát Arizona by si zasloužil, aby se tam hokej hrál. Je mi líto hráčů, lidí kolem týmů, ale i fanoušků.

V Phoenixu a Arizoně se během kariéry protočilo několik českých hráčů. Jak jste to vnímal?

Vždy pro mě bylo příjemnější, když v týmu byl ještě někdo z kluků z Česka. Čím víc jich tam bylo, tím to bylo lepší. Mně se s nimi hrálo vždy dobře.

Komu přeje Radim Vrbata v aktuálním play off NHL nejvíc?

Bude to výborné play off. Přijde mi, že první kolo vyřazovací části je nejlepší období sezony. Každý den se hraje několik zápasů, takže se může hokej sledovat téměř nonstop. Skvělou sérii očekávám od duelu Tampy Bay proti Floridě, Coloradu proti Winnipegu nebo Dallasu proti Vegasu. Když jsem před play off vyplňoval tipovačku, tak jsem na vítězství favorizoval Dallas Stars.