Útočná esa nesplnila účel, lituje hokejista Kaut. Podle Varadi dvacítka mohla hrát o medaile

„Kluci odchází se vztyčenou hlavou. Turnaj odmakali, dřeli, blokovali střely. Gólman byl skvělý. K postupu mezi nejlepší čtyři nám chyběl krůček, chtěli jsme hrát o medaili a věřím, že tým je dost silný, aby o medaili hrál,“ řekl po vyřazení českého týmu trenér Václav Varaďa.

Česká reprezentace do 20 let na mistrovství světa své kategorie opět vypadla ve čtvrtfinále. Hráči ročníku 1999 a mladší podlehli stejně starým Američanům 1:3, i když ve třetí třetině snížili a mohli myslet i na vyrovnání.

„Je to velké zklamání. Hráči, na kterých to mělo stát, zklamali. Jen díky Dostymu (brankáři Lukáši Dostálovi, pozn. red) výsledky dopadly, jak dopadly. My jsme měli 20 střel, Dosty 40 zákroků. Všichni psali, jaká tady máme útočná esa a ta esa nesplnila svůj účel,“ řekl po zápase jediný střelec českého týmu ve čtvrtfinále Martin Kaut.

Do posledního zápasu už kouč Varaďa vedle sebe nasadil největší hvězdy českého týmu. Jenže trojice Martin Kaut, Martin Nečas a Filip Zadina se prosadila jen jednou.

„Chyběly jim góly. Nechtěli jsme je dát do kupy hned, chtěli jsme, ať se adaptují a zvednou své spoluhráče. Do tohohle utkání jsme doufali, že po brankách z minulého utkání jsou připraveni, ale to jim nevyšlo. A my jsme ty góly potřebovali. Od spousty hráčů jsem čekal víc, někteří mě zase mile překvapili, ale nerad bych jmenoval,“ chce si počkat na podrobnější analýzu Varaďa.

Kaut byl otevřenější: „Připadá mi, že jsme do toho nedali to, co v nás je. To proti týmu, jako je USA, nestačí. Každý do toho musí dát své maximum, jako by to byl jeho poslední zápas za repre.“

Tým USA si náskok vytvořil v prvních dvou třetinách. Nejdřív se ve Vancouveru předvedla předpokládaná jednička draftu - Jack Hughes uvolnil spoluhráče Catese, který otevřel skóre. Po přestávce zvýšil už na 2:0 Josh Norris.

„V prvním třetině jsme udělali individuální chybu při situaci tři na tři. Jinak jsme hráli velmi dobře, byli jsme i trošku lepší v pohybu. Ve druhé třetině byla další velká chyba, těsně předtím jsme měli nájezd Machaly. Oni šance využili, my ne,“ litoval Varaďa.

‚Přehlédli americké fauly‘

Čeští reprezentanti se tentokrát téměř vyvarovali faulů, přesto v úvodu zápasu dvakrát hráli v oslabení, jednou kvůli špatnému střídání, podruhé kvůli zdržování hry. Varaďa se v průběhu zápasu u mužů v pruhovaném několikrát domáhal přesilové hry.

„Nerad to dělám a nechci se vymlouvat na rozhodčí, ale určitě tam byly americké fauly, které rozhodčí přehlédli. Mohli Američany poslat do čtyřech i do třech. Přesilovkou jsme si pomohli a možná to takovém zápase o tom bylo,“ prohlásil český trenér.

Hráči se po vypadnutí ve čtvrtfinále vrátí do svých klubů, Václav Varaďa zase k extraligovému Třinci, který trénuje. Zároveň ale bude skládat sestavu pro další šampionát. Na přelomu let 2019 a 2020 uspořádá MS do dvaceti let Česko – hrát se bude v Ostravě a Třinci.