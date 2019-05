Čeští hokejisté ukončili přípravu před MS prohrou 1:4 s Ruskem a v Euro Hockey Tour skončili poslední

Českým hokejistům generálka na mistrovství světa nevyšla. Na závěr Carlson Hockey Games v Brně prohráli s Ruskem 1:4, když se jako jediný trefil Michal Řepík v 16. minutě, a skončili poslední v turnaji i celém seriálu Euro Hockey Tour. Z prvenství se v Brně radovali Švédové, které jako jediné čeští hráči v sobotu porazili. Brno 22:45 5. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dmitrij Jaškin v souboji se Sergejem Andronovem při přípravném utkání v Brně v rámci Euro Hockey Tour | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Český tým začal aktivně a hned v úvodní minutě musel Andrej Vasilevskij krýt pokus Ondřeje Paláta a dorážku Filipa Chytila. Tým Miloše Říhy měl převahu, ale sborná jej do dalších velkých šancí nepouštěla. V 10. minutě připravil dobrou střeleckou pozici Hynku Zohornovi Jan Kovář, ale osmadvacetiletý útočník ruského gólmana nepřekonal.

O dvě minuty později otevřeli Rusové skóre, konkrétně Kirill Kaprizov, který si po přihrávce Alexandera Ovečkina stáhl puk na behkend a umístil ho do branky Jakuba Kováře. Následně se dostal do dobré pozice Dominik Simon, ale místo střely posouval puk na Michaela Frolíka, kterému kotouč projel mezi bruslemi a do zakončení se tak nedostal. To se změnilo o minutu později, kdy zmatku před ruskou brankou využil Michal Řepík a dorážkou vyrovnal na 1:1.

Na začátku druhé třetiny Rusové nevyužili přesilovou hru. Početní výhodu dostali k dispozici také Češi, ale Frolík ani natřikrát Vasilevskije nepřekonal. A tak udeřili hosté zásluhou Jevgenije Kuzněcova, který se po návratu z trestné lavice dostal do samostatného úniku, a s klidem ho proměnil. O minutu později se tentýž hráč pokusil Kováře znovu překonat, ale tentokrát se mu to nepodařilo.

Ve 33. minutě dostali Češi výhodu další přesilové hry, ale Dominik Kubalík nejprve nastřelil tyč a Simon následně branku netrefil. A tak své vedení opět navýšilo Rusko. Kuzněcov skvěle načasoval přihrávku na najíždějícího Dmitrije Orlova, který zavěsil kotouč přesně pod břevno branky. V závěru mohl přidat čtvrtý gól Rusů Nikita Kučerov, ale střelu do poloodryté branky Kovář chytil.

V polovině poslední třetiny mohl snížit Palát, ale proti byl brankář Vasilevskij. Následně se Rusové dostali do přečíslení dvou na jednoho, ale Kovář Alexandera Barabanova skvěle vychytal. Tři minuty před koncem utkání se český tým rozhodl pro power play, kterou ale využil Kuzněcov, když puk dovezl do opuštěné branky. V poslední minutě mohl skóre utkání zkorigovat Simon, ale netrefil mezeru u levé tyče.

Turnaj Carlson Hockey Games v Brně, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Rusko 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Řepík (D. Musil) - 12. Kaprizov (Ovečkin, Kuzněcov), 28. Kuzněcov (Anisimov), 35. Orlov (Kuzněcov, Ovečkin), 58. Kuzněcov (Kaprizov, Ovečkin). Rozhodčí: Harnebring, Holm (oba Švéd.) - Hynek, J. Svoboda (oba ČR). Vyloučení: 2:4, navíc Kolář (ČR) 10 min. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).