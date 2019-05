Návrat na místo činu. Získá trojice českých reprezentantů na Slovensku medaili jako před osmi lety?

Jako v detektivce si mohli připadat někteří hokejisté při prvním tréninku v Bratislavě. Hned tři členové národního týmu se totiž vrátili na místo činu. Jakub Voráček, Michael Frolík a Jakub Kovář tam totiž před osmi lety vybojovali s národním týmem bronzové medaile. Bratislava 20:46 8. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček na prvním tréninku národního týmu v Bratislavě | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě, vzpomínky jsou živé. I když jsem tu hrál i další rok se Lvem (za tým Lev Praha, který hrál KHL, pozn. red.) proti Bratislavě, tak si to vybavuji. Je to ale už dlouho, osm let, takže pár zápasů jsem už odehrál. Teď doufám, že letošní šampionát bude minimálně stejně tak úspěšný, jako ten minulý tady,“ věří kapitán národního týmu Jakub Voráček při vzpomínce na světový šampionát v roce 2011.

Tehdy byl v týmu i s dalšími členy současného kádru Jakubem Kovářem a Michaelem Frolíkem. Známé místo jim evokuje vzpomínky na mistrovství před osmi lety. Výzdoba, tréninková i hrací hala jsou stejné. Podobné je i složení organizačního týmu šampionátu, ale to není to hlavní, na co si hokejisté při návratu do známých míst vzpomenou.

„První se mi vybaví asi skvělý tým. Bylo v něm hodně hráčů z NHL a parta byla vážně dobrá. Měli jsme opravdu silný tým a myslím, že jsme měli velkou šanci to dotáhnout i dál, než jsme to nakonec dotáhli. Byl z toho bronz, ale vybavuji si semifinálový zápas se Švédy, kde byla škoda, že jsme si ten zápas nechali ujít. Určitě jsme cítili, že tým měl na to jít do finále, ale bohužel to nevyšlo. Nakonec ale byla bronzová dobrá a doufejme, že na to budeme moci navázat i letos,“ přeje si Michael Frolík, který byl v roce 2011 v hvězdném týmu benjamínkem.

Odehrál svůj první světový šampionát v seniorské kategorii a moc dobře si vzpomíná, jak mu učarovala atmosféra, která v Bratislavě tehdy panovala. A právě na tu se těší i jako zkušený matador: „Je samozřejmě výhoda, když máte podporu fanoušků. A co si pamatuji na minulém šampionátu, tak tu podpora byla výborná, atmosféra byla super… Je to hned vedle nás, takže fanoušků bude určitě hodně a doufáme, že budou naším dalším hráčem v poli.“

Poprvé poženou čeští fanoušky Michaela Frolíka a celý český tým v pátek, kdy nastoupí od 20:15 proti Švédsku.