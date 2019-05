Češi si před startem hokejového šampionátu věří. ‚Kluci jsou hladoví‘, říká obránce Gudas

„Kluci jsou hladoví. Ti, kteří nereprezentovali, jsou hladoví ještě víc, někteří jsou naopak natěšení, protože jezdí pár let a nemají žádný úspěch. Myslím, že dravost tam je a síla tam určitě bude taky,“ říká Radiožurnálu Radko Gudas.

Obránce Philadelphie je jednou z deseti posil z NHL národního celku a to se ještě později připojí k týmu Radek Faksa z Dallasu. Když k tomu připočteme další dva hráče působící v nižších soutěžích, je z toho třináct hokejistů působících v zámoří.

„Myslím, že když se koukneme jen na jména, tak je vidět, že přijelo hodně kluků z Ameriky a že ten tým by mohl být silný. Já jen doufám, že to potvrdíme a že budeme hrát dobře,“ říká Jan Kovář.

Plzeňský útočník s dlouholetými zkušenostmi z KHL je důkazem toho, že trenérům se podařilo poskládat kompaktní tým, ve kterém se prolínají posily ze zámoří s hokejisty z Evropy. Minimálně do prvního utkání by měl Kovář nastoupit mezi Ondřejem Palátem z Tampy a útočníkem Washingtonu Jakubem Vránou.

„Všichni jsou tady z nějakého důvodu, všichni si to zasloužili. Parta je skvělá taky. Myslím, že když budou všichni táhnout za jeden provaz a nerozdělovat se na to, odkud kdo je, tak máme mnohem větší šanci,“ říká Gudas.

„Myslím, že máme silné všechny lajny. Samozřejmě jsou kluci, kteří jsou zvyklí hrát určité role, jsou zvyklí být lídři. Přesilovky a oslabení budou taky hrát velkou roli. Je to na všech hráčích, nejen na těch z NHL,“ je přesvědčen Gudas.

Jenže ani hokejové umění samo o sobě nemusí stačit. V minulosti se už mnohokrát ukázalo, že ani sebevětší hvězda nemusí dotáhnout tým k medaili. Rozhodující je něco, co zní jako klišé, ale pro hokejisty je to to nejdůležitější - parta. Potvrzuje to i trenér Miloš Říha, když odpovídá na otázku, co je největší zbraní jeho týmu

„Myslím, že parta je vynikající. To je nesmírně důležité,“ říká Říha. „Útočnou fázi máme slušnou. Máme tam střelce a pokud to vezmou na sebe a trošku to zjednodušíme, tak bude pohoda a s tou pohodou budou přicházet i lepší výsledky. Víc si dovolíme, budeme sebejistí a to je důležité,“ dodává před prvním zápasem šampionátu trenér Miloš Říha.

Duel se Švédskem začne v pátek ve 20.15. Na speciální stanici Radiožurnál Sport ho budete moct poslouchat živě, na iROZHLAS.cz vám nabídneme textový online přenos.