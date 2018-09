O vstupenky na hokejový šampionát je velký zájem, začátek prodeje ale provázely problémy

Zájem o lístky na hokejový šampionát v Košicích a Bratislavě byl od spuštění prodeje obrovský, což potvrzují i slova marketingového ředitele mistrovství Vladimíra Jančeka.

„Čísla, která jsme dostali, zatím vypadají tak, že jakmile jste si objednali lístek, tak už jste byli pětitisící v pořadí. O to větší na nás bude tlak, aby mistrovství světa dopadlo na jedničku,“ řekl Janček.

Že by ale prodej šlapal na jedničku, to se říct nedá. Hned dopoledne se vyskytly problémy. Nefungoval systém prodeje a ani tisk lístků. A to proto, že samotný systém vyhodnotil některé nákupy jako podezřelé. Prý by mohlo jít o překupníky vzhledem k rychlosti a počtu nakupovaných lístků třeba i z IP adres, které byly s podezřelým prodejem spojené už dříve při jiných akcích. Tím se celý systém prodeje zastavil, ale už funguje.

„Mrzí nás technické problémy, které provázely začátek prodeje. Byli jsme ujištěni naším partnerem, že systém bude fungovat bezchybně,“ uvedl prezident slovenského hokejového svazu Martin Kohút. Dodal, že zájem fanoušků o lístky v úvodu prodeje byl několikanásobně vyšší než před šampionátem v roce 2011.

Do prodeje se zatím dostaly permanentky na všechna utkání v některém ze dvou hostitelským měst šampionátu, dále balíčky lístků na utkání ve skupinové fázi nebo na vyřazovací boje, jakož i na vybrané hrací dny turnaje a na všechna utkání jednotlivých týmů v základní skupině. Celkem šlo do prodeje šlo 30 procent lístků. Vstupenky na jednotlivé zápasy si zájemci budou moci koupit v únoru.

Permanentka na všechna utkání v Bratislavě, kde odehraje své zápasy česká reprezentace a kde se bude hrát také finále a utkání o třetí místo, stojí v závislosti na sektoru stadionu nejméně 1590 eur (40 550 korun). Balíčky denních vstupenek na utkání českého týmu se prodávají od 75 euro (cca 1 900 korun) do 155 euro (cca 3 920 korun).

Nejlevnější vstupenky, které budou k dostání, půjdou do prodeje v únoru. Na utkání Francie s Velkou Británií v Košicích se dostanete za deset eur (255 korun).

Kapacita haly v Bratislavě činí necelých deset tisíc diváků, v Košicích to je zhruba 8 200 míst. Pro fanoušky budou vyčleněny zhruba tři čtvrtiny ze zmiňovaného počtu míst.