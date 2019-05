Jak vylepšit přesilovky? Česko má šestou nejhorší bilanci v početní výhodě a klíčové zápasy se blíží

„Udělat se toho dá dost. Dá se proházet sestava, trénovat, protože čas do vyřazovacích bojů pořád je. Musíme jít do brány, střílet a snažit se prosadit z každé situace,“ popisuje na Radiožurnálu Sport obránce Jan Kolář recept na vylepšení nelichotivých čísel.

Češi na turnaji hráli 17 přesilových her, ale dali v nich jen tři branky. Horší procento úspěšnosti mají jen Rakousko, Německo, Norsko, Velká Británie a Itálie.

I to byl důvod, proč trenéři dodatečně povolali Milana Gulaše a hned v prvním zápase ho zařadili do jedné z přesilovkových formací.

„Byla to varianta, kterou jsme měli v hlavě. Máme ještě dva zápasy, abychom to nějak upravili. Když to bude fungovat, není třeba něco měnit,“ popisuje myšlenkové pochody trenérského kolektivu asistent Robert Reichel.

Hledání ideálního složení přesilovkových formací tak bude pokračovat i v zápase proti Rakousku, který čeká české hokejisty od čtvrt na pět odpoledne.

„Máme tu spoustu dobrých kluků, nejen Milana Gulaše. V přesilovce můžou dát gól všichni, jde jen o to, aby si vyhověli a nahráli si,“ zůstává v klidu zkušený obránce Jan Kolář.

Nic by na stávajícím složení pětek pro hru v početní výhodě neměnil ani Radko Gudas: „Nemusíme panikařit, šance jsou. V posledních dvou zápasech měli gólmani úplně zázračné zákroky. Takže nepanikařit, všichni vědí, že umíme hrát. Je jen otázka času, kdy to padne. Nesmíme si přesilovky vystřílet na Itálii.“

Proti Rakousku to tak bude ještě na nečisto, v úterý proti Švýcarsku v generálce na vyřazovací boje pak už naostro. Alespoň takový je plán českého týmu pro zlepšenou hru v přesilových hrách na zbytek turnaje.