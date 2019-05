Na nekompletní tým hokejistů čekaly na letišti davy. ‚Medaile je škoda, zasloužili si jí,‘ říkal dojatý Říha

Čeští hokejisté se vrátili z mistrovství světa na Slovensku. Letadlo s trenéry a hráči národního týmu přistálo na pražském letišti Václava Havla krátce po 13.30 odpoledne. Hokejisty, kteří skončili na šampionátu v Bratislavě čtvrtí, přivítalo přímo na ruzyňském letišti několik desítek fanoušků. Audio Praha 19:04 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Miloš Říha na tiskové konferenci české hokejové reprezentace po návratu z mistrovství světa | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Fanynky Karolína a Eliška vyhlížely hokejisty na starém ruzyňském letišti. Ze svých dvou největších oblíbenců se dočkaly jenom Jakuba Vrány. Kromě něj se totiž na společnou zpáteční cestu letadlem vydala už jen čtveřice dalších hráčů ve složení Jan Rutta, Radko Gudas, Dominik Simon a Michael Frolík. Ostatní hokejisté se vydali z Bratislavy domů po vlastní ose.

Medaili sice nezískali, přesto české hokejisty po návratu z mistrovství světa vítaly na pražském letišti desítky fanoušků. Jejich ohlasy i to, jak si přivítání užili hráči, natáčel na místě Václav Rokyta

Nejlepšího českého střelce na turnaji Michaela Frolíka i proto potěšilo, kolik fanoušků přišlo hráče na letiště přivítat. „Blázinec trošku. Nepřijeli jsme všichni, jenom pár, ale stejně tak nějací lidé přišli a je to fajn, když za vámi takhle fanoušci stojí,“ popsal Radiožurnálu Frolík.

České hráče a trenéry po přivítání v Praze mrzelo snad jen to, že se fanouškům za přízeň v průběhu celého turnaje neodvděčili medailí.

„Je to škoda. Česko si to zasloužilo. Zasloužili si to tihle chlapi. Nevím, kde jsem udělal chybu já, ale musím všem poděkovat,“ dodal po příletu z mistrovství světa dojatý trenér národního týmu Miloš Říha.