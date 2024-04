Až o 30 procent víc. Hokejové mistrovství a koncert kapely Rammstein zvedají ceny ubytování v Praze

Cena ubytování v hotelech před hokejovým mistrovstvím světa v Česku je většinou o 20 až 30 procent vyšší než obvykle, uvedli zástupci oslovených hotelů v Praze. Hokejové mistrovství světa se uskuteční v Praze a v Ostravě od 10. do 26. května. Hotely jsou podle nich měsíc před mistrovstvím obsazeny z 30 až 85 procent, silnější zájem o ubytování očekávají na poslední chvíli v květnu. Praha 9:43 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český národní tým (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Největší poptávka po ubytování bude podle zástupců hotelů druhý víkend v květnu, protože se v Praze kromě zahájení mistrovství uskuteční také koncert skupiny Rammstein.

Do hokejového mistrovství světa zbývá 100 dní. ‚Moc se těším, Česko bude žít hokejem,‘ říká Špaček Číst článek

Ceny ubytování nyní podle generálního ředitele hotelu Art Nouveau Palace Martina Koťátka proti běžným květnový dnům stoupají o zhruba 20 až 25 procent, v některých dnech více. „Se zvyšující se cenou klesá poptávka po dražším ubytování a stoupá poptávka po alternativách,“ řekl. Kapacita hotelu je podle něj zaplněna z 85 procent.

Síť hotelů Czech Inn Hotels podle obchodního ředitele Czech Inn Hotels Marka Boury zatím zaznamenala o 20 procent vyšší poptávku a zhruba o 100 procent vyšší ceny ubytování než při posledním šampionátu před devíti lety v roce 2015.

Letos v období mistrovství ceny podle Boury proti běžnému květnu vzrostly až o 30 procent. Aktuálně mají Czech Inn Hotels na toto období obsazeno 70 procent kapacit hotelů.

Podle ředitele obchodní strategie hotelové sítě Orea Hotels & Resorts Jiřího Fontany se aktuální nabídka ubytování v Praze pohybuje i na dvoj- až trojnásobku běžné ceny ve stejném období. Orea Hotels & Resorts jsou podle něj aktuálně obsazené z 30 procent. „Čím více se událost blíží, tím více se budou rezervovat i vyšší kategorie hotelů,“ řekl.

Zájem o větší pokoje

Poptávaný typ ubytování podle zástupců hotelů víceméně kopíruje běžnou poptávku. Podle Boury je nejvyšší poptávka standardně po klasických dvoulůžkových pokojích. „U hokejových fanoušků také vidíme nadstandardní zájem o vícelůžkové pokoje,“ řekl Boura. Dodal, že fanoušci, kteří přijíždějí na více nocí, si často rezervují lepší typy pokojů.

Jágr, Pouzar a Liba budou uvedeni do Síně slávy IIHF. Dočkají se během mistrovství světa v hokeji v Praze Číst článek

Většina oslovených hotelů kvůli mistrovství světa v hokeji nabídku speciálních služeb neplánuje nebo to neuvedla. Czech Inn Hotels podle Boury nabídnou speciální služby podle typu hotelu. Ve všech hotelech ale síť hotelů plánuje instalovat výsledkové tabule do lobby a zařídí například živé přenosy zápasů a odvoz do O2 areny.

Zástupci všech oslovených hotelů se shodli na tom, že sportovní událost má na poptávku po ubytování podobný vliv jako například Velikonoce, adventní období, Silvestr nebo prodloužené víkendy. Podle Boury jsou květnové víkendy pro hotely hlavní sezona i bez šampionátu.

Vliv mistrovství na cestovní ruch a propagaci obou českých destinací vnímají zástupci hotelů pozitivně, ocenili by častější pořádání podobných akcí. „Mistrovství světa v hokeji je skvělá příležitost, ale akce jednou za devět let nás nespasí. Více pravidelných prestižních sportovních či kulturních akcí, na které přijíždí desetitisíce fanoušků, opakujících se každý rok či dva, by nám i hostujícím městům přinesla větší pozitiva a možnosti rozvoje,“ řekl Koťátko.