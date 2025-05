Minulý rok skóroval ve finále, teď posílí národní tým proti Švédům. Hokejista Kämpf míří do Stockholmu

Hokejová reprezentace bude doufat, že se nebude opakovat situace se zatoulanou výstrojí jednoho z hráčů. Za týmem na šampionát totiž míří ze zámoří další posila. Po vyřazení Toronta z boje o Stanley Cup míří do Stockholmu David Kämpf. Herning (Dánsko) 10:54 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Kämpf během oslav na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hokejista David Kämpf posílí hokejovou reprezentaci na mistrovství světa před čtvrtečním čtvrtfinálovým zápasem se Švédy. Na ten se Češi přesouvají z Herningu do Stockholmu a Kämpf ještě v Torontu nevěděl, na jaké letadlo bude v Evropě přestupovat.

„David letěl z Toronta do Evropy. Jakmile přistane, tak ode mě dostane informaci, jakým dalším letem poletí kam. Pokud se nestane nějaký letecký zádrhel, tak by to měl stihnout,“ říká generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr.

Jeden letecký zádrhel už má národní tým za sebou. Když přiletěl Martin Nečas na začátek turnaje do Herningu, jeho taška s výstrojí ještě zůstala v Londýně a Nečas nestihl úvodní duel proti Švýcarsku. Něco podobného zná i David Kämpf, když tři roky nazpátek přiletěl do Tampere. A jeho taška jezdila na pásu na letišti v Helsinkách.

„Věděl jsem, že tašky nepřijdou. Můj kufr, hokejky, žádné zavazadlo jsem nedostal,“ říkal tři roky nazpátek Kämpf.

Dánská radost

Teď se po letu z Toronta do Evropy dozvěděl, že jeho cesta bude pokračovat do Stockholmu. Rozhodly o tom výsledky posledního hracího dne základních skupin. V posledním utkání v Herningu hráli domácí Dánové v přímém souboji o play-off a zvolili také možnost posílit tým na poslední chvíli. Z Winnipegu dorazil Nikolaj Ehlers a bylo to znát na ledě a třeba také slyšet v dánském rádiu.

Když Němec Dominik Kahun neproměnil nájezd, vypukla dánská radost z postupu do čtvrtfinále. Ehlers pomohl hodně a v to samé doufá český národní tým u centra Davida Kämpfa, který sice v play-off NHL skoro nehrál, ale má zkušenost z loňské zlaté Prahy. Pro trenéry je to zásadní věc.

„Zkušenost z Prahy pro nás převládá. Je to top hráč. Víme, co v něm je, a máme ho vyzkoušeného,“ těší se z posily asistent hlavního trenéra Jiří Kalous. Radim Rulík dodává, že Kämpf bude dobrou náhradou zraněného Jáchyma Kondelíka.

A všichni doufají, že to třeba i v případě Kämpfa dopadne jako loni v květnu v Praze, kdy v závěru finále navýšil náskok českého týmu na 2:0. K tomu vede ale dlouhá a těžká cesta. Začíná čtvrtečním večerním čtvrtfinálovým zápasem proti domácím Švédům.