Půjčená helma? Už jsem se ptal, jestli si ji můžu nechat, směje se Sedlák po vyrovnávacím gólu

Hokejista Lukáš Sedlák si v zápase mistrovství světa půjčil helmu od spoluhráče a hned na to dal gól. I díky tomu se zápas se Švýcary prodlužoval a Češi nakonec vyhráli. Herning (Dánsko) 9:24 10. května 2025

Hokejová reprezentace má na mistrovství světa první dva body. Získala je za výhru 5:4 v prodloužení nad Švýcarskem. Rozhodl kapitán Roman Červenka. V utkání najdeme momenty, které by někteří rádi opakovali. Tedy kromě nepovedeného vstupu do zápasu.

„Střídačka nebyla v klidu, ale my, trenéři, jsme byli v klidu. Nešířili jsme žádnou paniku. Samozřejmě kluci si k tomu řekli svoje a nemyslím si, že byli úplně klidný. Ale vloni jsme s Finy vyhráli až na nájezdy, letos to taky bylo po základní hrací době nerozhodně. Jsme rádi, že jsme to zase překlopili na naší stranu,“ připomíná trenér Radim Rulík loňský vstup do nakonec zlatého mistrovství v Praze, kde Češi brali na úvod dva body jako teď se Švýcary.

Historii by rád opakoval také Filip Pyrochta. Po prvním přestávkovém rozhlasovém rozhovoru na světovém šampionátu dal chvíli na to svojí první branku na velkém turnaji.

„Teď po zápase musím říct, že mi to asi přineslo štěstí. Kdykoliv budete chtít, tak přijdu. Musím ale zůstat nohama na zemi, pořád je to dlouhý turnaj. Sebevědomí půjde nahoru po takhle důležitým zápase,“ říká autor jedné ze včerejších branek.

Jestli by někdo mohl být také pověrčivý, je to Lukáš Sedlák. Když Češi prohrávali 3:4, spadla mu po kontaktu z protihráčem helma a nešla zapnout. A tak si dojel na střídačku pro jinou, půjčil mu jí Daniel Voženílek.

„On mi jí hned podával, protože viděl, jak si nemůžu zapnout svojí, tak mi ji podal, abych mohl jít hrát. Já jsem mu už říkal, jestli si ji můžu nechat. Je to taková vtipná situace,“ smál se Sedlák.

Pár sekund poté v cizí helmě vyrovnal na 4:4 a poslal utkání do prodloužení, ve kterém bod navíc vystřelil Roman Červenka. Dnes Češi nehrají, ale na led už může jít Martin Nečas, který první utkání nehrál, protože mu nedorazila výstroj. Už ji má a může trénovat a hrát.