Po dni volna čeká juniory zápas s největším favoritem turnaje. ‚Nesmíme začít ledabyle,‘ hlásí Šapovaliv

Čeští hokejisté do 20 let se na světovém šampionátu ve Švédsku chystají na třetí utkání skupiny. Síly změří s výběrem Spojených států amerických, který je řazen mezi favority na celkové vítězství. Zámořského soupeře dobře zná třeba brankář Michael Hrabal. Od zpravodaje z místa Göteborg 11:08 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář hokejové reprezentace do 20 let Michael Hrabal | Foto: Adam Ihse, Shutterstock | Zdroj: Profimedia

„Proti spoustě kluků jsem hrál, ať už loni, nebo letos. Důležité bude hrát bez faulů, nedovolit jim přesilovky. Ta jejich je prostě zabijácká. Mají střelce, jsou šikovní na puku. Budeme se muset soustředit a zkusit jim hrát do těla,“ říká Michael Hrabal k Američanům, z nichž s většinou se setkává v severoamerické univerzitní lize NCAA.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české hokejisty Michaela Hrabala a Matyáše Šapovaliva před pátečním soubojem s USA

„Neřekl bych, že je tam jedna hvězda, na kterou se musíme zaměřit. Ten tým je skvělý, většina jsou draftovaní hráči nebo hráči, co budou letos v prvním kole. Každá formace dokáže udeřit,“ ví brankářská jednička českého týmu na turnaji.

Šampionát zatím reprezentantům vychází na padesát procent – po prohře se Slovenskem a vítězství nad Norskem jim patří v pětičlenné skupině třetí příčka.

Čeští junioři osmi góly smetli Norsko na mistrovství světa. ‚Změny nás nakoply,‘ hlásí autor hattricku Šalé Číst článek

„Je to úplně něco jiného. Nesmíme do zápasu jít ledabyle, připravujeme se na specifický zápas. Amerika asi bude chtít zápas ukončit co nejdříve, na to musíme být připravení a vydržet s nimi bruslit. Upřímně nevím, co od nich čekat. Mají tu nejsilnější tým, alespoň co se tady povídá, takže to bude strašně těžké utkání,“ pasuje národní tým do role outsidera jeden z jeho tahounů, útočník Matyáš Šapovaliv.

Juniorům může k úspěchu pomoct i drobný fakt, že měli ve čtvrtek den volna, zatímco Američani v podvečerním utkání hráli, i když nakonec velmi úspěšně – 11:3 se Švýcarskem.

„Zase tolik to neznamená, jeden den volna není tolik,“ odmítá v tomto ohledu jakoukoliv výhodu gólman Hrabal.

Zápas Česko – Spojené státy začne v 17 hodin, na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.